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Erik ten HagIMAGO
Bart DHanis

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Erik ten Hag pourrait réaliser un nouveau coup de maître, alors que les prétendants se multiplient aussi bien aux Pays-Bas qu’à l’étranger

Mercato
Twente

Bas Kuipers pourrait rester au Portugal. Le latéral gauche du FC Twente a été prêté la saison dernière au FC Arouca, qui souhaite désormais l’acquérir définitivement auprès des « Tukkers », selon Voetbal International.

Prêté à Arouca lors du mercato d’hiver après avoir perdu sa place de titulaire à Enschede au profit de Mats Rots, le Néerlandais pourrait donc s’installer durablement au Portugal.

Bien que Rots ait récemment rejoint le TSG Hoffenheim, l’avenir de Kuipers ne semble plus s’inscrire à la Grolsch Veste.

Arouca souhaite le recruter définitivement, et le Sparta Rotterdam s’intéresse aussi à ce défenseur latéral de 31 ans.

Le club, où évolue également le Néerlandais Espen van Ee, a terminé huitième du championnat portugais la saison passée.

Là-bas, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable : 17 matchs disputés, 2 buts marqués et 1 passe décisive.

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