Erik ten Hag offre un contrat de quatre ans au défenseur polonais et déclare : « Le FC Twente est un grand club. »

Le FC Twente a officialisé l’arrivée du défenseur gauche polonais Krzysztof Kurowski. En provenance du Slask Wroclaw, club de sa ville natale, le jeune joueur a signé un contrat jusqu’en juin 2030, avec une option de prolongation d’une saison, à la Grolsch Veste.

Âgé de seulement dix-neuf ans, il a été formé au club et, après ses débuts en équipe première en 2023, a disputé 31 matchs, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Considéré comme le successeur de Bas Kuipers, partant pour le Sparta Rotterdam, il est présenté par le directeur technique Erik ten Hag comme « un jeune défenseur talentueux qui a déjà acquis de l’expérience en équipe première dès son plus jeune âge dans le championnat polonais ».

« Krzysztof a un mental solide, une bonne lecture du jeu et un instinct offensif. Au FC Twente, il aura l’occasion de franchir une nouvelle étape dans sa carrière ; il en a le potentiel », déclare Ten Hag, optimiste à l’égard du jeune international, déjà aligné avec les sélections polonaises U17 et U19.

« Le FC Twente est un grand club ambitieux, j’ai hâte d’y jouer », déclare Kurowski, visiblement ravi. « Les discussions que j’ai eues avec le club m’ont inspiré confiance. En Pologne, j’ai fait mes débuts très jeune et j’ai pu acquérir beaucoup d’expérience. »

« Le moment est venu de quitter mon environnement familier pour aller jouer aux Pays-Bas. Au FC Twente, je veux faire mes preuves et, en travaillant dur, franchir une nouvelle étape dans ma carrière de footballeur », ajoute Kurowski.

Outre Kuipers, le club a également vu le départ d’Alec Van Hoorenbeeck, qui poursuit sa carrière à Hajduk Split. Kurowski sera en concurrence avec Aske Adelgaard, arrivé des Go Ahead Eagles, afin de faire oublier Mats Rots, transféré à la TSG Hoffenheim.