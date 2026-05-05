Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin de Soccernews, le FC Twente envisage de recruter Hans Hateboer. Le latéral droit né à Beerta sera libre de tout contrat en fin de saison et pourra donc s’engager avec le Stade Rennais.

Arrivé à Rennes en 2024, il a d’abord été un pilier de l’équipe, mais son temps de jeu a chuté sous les ordres d’Habib Beye, désormais à l’Olympique de Marseille.

En octobre, il a donc été prêté à l’Olympique lyonnais, qui a pu l’enrôler hors des périodes de transfert grâce à la « règle de la wild card », autorisant un club français à recruter un joueur appartenant à un autre club national.

Sous le maillot des Gones, le défenseur de 32 ans joue régulièrement sans pour autant être assuré d’une place de titulaire. Libre de tout contrat à l’issue de l’exercice en cours, Hateboer représente donc une opportunité que Twente, où Erik ten Hag prendra les fonctions de directeur technique la saison prochaine, envisage sérieusement de saisir.

« J’ai cru comprendre que Twente envisageait sérieusement en interne de s’intéresser à Hans Hateboer », explique Boualin. « On en est à la phase exploratoire. Il se peut que les choses avancent un peu avant la Coupe du monde, mais on s’attend à ce que ça ne décolle vraiment qu’après la Coupe du monde », ajoute-t-il.

Formé à Groningen, où il a disputé 111 matchs avec l’équipe première, le défenseur avait ensuite rejoint l’Atalanta Bergame en janvier 2017. En Serie A, il a connu des années couronnées de succès, ponctuées par la victoire en Ligue Europa 2024.

Ses performances en Italie lui ont valu d’être sélectionné en équipe nationale par Ronald Koeman, même si sa dernière cape remonte à 2022.