Erik ten Hag a négocié la vente de Mats Rots à l’étranger, pour un montant record

Le FC Twente négocie avec le TSG Hoffenheim le transfert de Mats Rots, a confirmé Mounir Boualin mardi matin. Le journaliste évoque un « montant record » pour le club néerlandais. Une demi-heure plus tard, Rik Elfrink précise que la somme s’élèverait à seize millions d’euros. Rots s’apprête à signer un contrat de cinq ans en Allemagne.

Le directeur technique Erik ten Hag négocie déjà activement avec le club allemand.

Selon Boualin, ce montant établirait un nouveau record pour le club, surpassant les quatorze millions d’euros perçus il y a douze ans lors du transfert de Dusan Tadic à Southampton.

Hoffenheim, cinquième de la dernière Bundesliga, disputera la Ligue Europa.

À Hoffenheim, Rots retrouvera un autre Néerlandais, Wouter Burger. Le milieu de terrain, arrivé l’été dernier en provenance de Stoke City, a connu une excellente saison en Allemagne.

Cette évolution écarte donc automatiquement le PSV, qui voyait en lui le successeur idéal d’Anass Salah-Eddine, parti ailleurs.

La saison dernière, Rots a disputé l’intégralité des 34 matchs d’Eredivisie avec le FC Twente, inscrivant quatre buts et délivrant autant de passes décisives.