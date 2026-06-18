Jeudi soir, Erik ten Hag a déclaré sur la chaîne NOS que le FC Twente envisageait avec intérêt l’arrivée de Wout Weghorst. « C’est un véritable fils du club », a affirmé le directeur technique.

Jeudi, l’invité de la NOS pour analyser les rencontres République tchèque-Corée du Sud et Suisse-Bosnie, il a profité de l’antenne pour évoquer les projets de recrutement du club.

Avant la première rencontre, il a été interrogé sur les projets de transfert du club dont il est le directeur technique.

« Nous sommes bien sûr très intéressés par Weghorst », déclare d’emblée l’ancien entraîneur de l’Ajax et du FC Utrecht, entre autres. « C’est un vrai garçon de Twente. Nous sommes fiers de tout ce qu’il a accompli. »

« Je le connais depuis qu’il est tout petit, je reste en contact régulier avec lui et sa famille. N’importe quelle équipe aimerait l’avoir dans son attaque. »

Pour l’instant, aucun contact direct n’a été établi entre Ten Hag et Weghorst au sujet d’un éventuel transfert. « Il se concentre entièrement sur le tournoi avec les Pays-Bas, nous devrons faire preuve de patience », a conclu le dirigeant.

Sous le maillot ajacide, l’avant-centre a disputé 65 matchs, inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives au cours des deux dernières saisons.