Éric García, défenseur du FC Barcelone, a affirmé que le titre de la Ligue des champions était l'objectif du club catalan cette saison, soulignant que le Real Madrid serait un concurrent redoutable pour le Barça cette année.

García a accordé un entretien publié par la radio espagnole « Cadena SER », dans lequel il a évoqué sa situation au sein du FC Barcelone : « Lors de la première année de Flick, je n'ai pas beaucoup joué, mais il m'a toujours inculqué beaucoup de confiance. Le jour où j'ai marqué un but contre Benfica en Ligue des champions, tout a changé. »

Il a ajouté à propos de sa capacité à occuper plusieurs postes sur le terrain : « Je n'aurais jamais imaginé jouer à tous ces postes. Flick m'a montré que c'était possible, et cela s'est concrétisé. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il demanderait à jouer comme attaquant, il a reconnu qu'il aimerait essayer un jour, précisant : « Passer de l'axe de la défense au poste de latéral se ressemble beaucoup. En revanche, jouer au milieu de terrain est plus complexe : on voit le terrain de l'arrière. Le plus important, c'est l'engagement et l'envie, l'envie d'aider l'équipe. »

Au sujet de sa présence parmi les capitaines du FC Barcelone cette saison, il a déclaré : « C'est un grand honneur, je suis dans les rangs du club depuis mon plus jeune âge. Le leadership est quelque chose de naturel pour moi ; j'essaie d'aider mes coéquipiers. Être choisi comme capitaine de l'équipe est un grand honneur. »

Il a également expliqué que le processus de sélection consiste pour les joueurs à écrire les noms de leurs capitaines préférés sur des bouts de papier, ajoutant : « Les blagues ne sont pas permises car Carlos Naval va les lire, mais si quelqu'un avait le droit de plaisanter, ce serait Szczesny. »

Interrogé sur les objectifs de la saison, Éric García a poursuivi ses propos : « La Ligue des champions est l'objectif de tout le monde ; nous n'étions qu'à un pas de la qualification lors des deux dernières années. Nous avons une équipe très complète avec une forte concurrence, ce qui est important à mon avis. Mais n'oublions pas que le titre du championnat doit aussi être un objectif. »

Il a aussi reconnu que les exigences de l'entraîneur Hansi Flick ont augmenté, déclarant : « Nous avons changé certaines choses concernant nos processus internes et notre façon de travailler à la salle de sport. La qualité des séances d'entraînement est impressionnante. Si nous poursuivons dans cette voie, nous sommes sur la bonne voie. »

À propos du fait de jouer comme latéral droit derrière la jeune star Lamine Yamal, il a dit : « Quand Lamine Yamal est avec toi, donne-lui le ballon, essaie de ne pas t'en mêler, et crée une situation de deux contre un pour qu'il puisse affronter l'adversaire. »

Il a complété ses propos : « Le Real Madrid sera l'un de nos plus redoutables concurrents cette saison, ils disposent d'une grande dangerosité offensive ; jouer contre eux est toujours excitant, mais avec Mourinho à la tête de l'équipe, cela devient encore plus excitant. »

Éric García porte un masque de protection après s'être fracturé le nez pour la deuxième fois en un an, et il a affirmé qu'il devra le porter pendant deux mois. Il a déclaré : « Je m'y suis habitué, mais je préfère jouer sans. »

Concernant ses autres anciens coéquipiers, Éric a affirmé qu'il avait parlé aujourd'hui avec Ferran Torres, qui a rejoint le Paris Saint-Germain et reste son ami, et il a assuré : « Nous attendons avec impatience le match à Paris, et nous nous préparons à la compétition. »

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s'affronteront en Ligue des champions le 20 octobre prochain dans la capitale française.

Interrogé sur son avis concernant celui qui mérite de remporter le Ballon d'Or, il a affirmé que « tous les joueurs du FC Barcelone devraient monter sur le podium ».

Il a ajouté : « Lamine Yamal est le plus méritant pour la victoire », critiquant également l'absence de Pedri et Raphinha, estimant qu'« il est inconcevable qu'ils n'y soient pas ».

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