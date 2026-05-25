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Eredivisie Awards : Ismael Saibari remporte le titre de Joueur de l’année, tandis que Mika Godts est couronné Jeune espoir de l’année

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PSV
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Ajax
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Feyenoord
Feyenoord
A. Ueda
R. van Asten
J. Ravensbergen
D. van Lunteren
I. Saibari
M. Itamura
M. Godts
S. Wiegman
G. de Regt
S. de Jong

Ismael Saibari a été sacré « Joueur de l’année de la VriendenLoterij Eredivisie » lundi soir lors des Eredivisie Awards présentés par ESPN. Chez les femmes, Mao Itamura a été couronnée « Joueuse de l’année ». Enfin, Mika Godts et Renee van Asten ont été désignés « Talents de l’année Johan Cruijff ».

Joueur de l’année

Le milieu offensif de 25 ans a contribué au titre national du PSV en inscrivant 15 buts et en délivrant 8 passes décisives en 27 matchs de championnat. Il devance Tjaronn Chery, Mika Godts, Jacob Trenskow et Joey Veerman.

L’attaquante de 19 ans a terminé meilleure buteuse du Feyenoord la saison dernière avec huit réalisations en championnat, contribuant à la belle troisième place et à la qualification européenne de son club.

Talent de l’année Johan Cruijff

Chez les hommes, le Talent Johan Cruijff de l’année est revenu à Godts. L’ailier gauche de vingt ans a confirmé sa progression à l’Ajax la saison passée, inscrivant 17 buts et délivrant 12 passes décisives en 32 matchs d’Eredivisie ; aucun joueur n’a été impliqué dans autant de réalisations.

Chez les femmes, Renee van Asten (19 ans) a été couronnée Talent de l’année Johan Cruijff. Entrée en jeu en septembre avec l’équipe première de l’Ajax, deuxième du dernier exercice, elle a rapidement convaincu au point d’être convoquée en équipe nationale néerlandaise, où elle a déboulé en avril en marquant dès sa première sélection contre la France.

Meilleurs buteurs

Ayase Ueda a remporté le trophée Willy van der Kuijlen, décerné à la meilleure buteuse de l’Eredivisie, avec 25 réalisations au compteur. L’avant-centre du Feyenoord n’était toutefois pas présent, puisqu’il se prépare avec le Japon pour la Coupe du monde. Côté féminin, le titre de meilleure buteuse a été partagé entre deux joueuses : Jaimy Ravensbergen (FC Twente) et Desiree van Lunteren (AZ), auteurs de seize réalisations chacune.

But de l'année

Chez les hommes, le prix du « But de l’année de l’Eredivisie VriendenLoterij » est revenu à Gyan de Regt (Excelsior), auteur en octobre d’une retournée acrobatique somptueuse contre Fortuna Sittard. Côté féminin, la joueuse du FC Utrecht Sam de Jong a décroché le titre de But de l’année de l’Eurojackpot Eredivisie féminine grâce à une frappe lobée parfaite, expédiée depuis l’extérieur de la surface face au NAC Breda fin septembre.

Prix de l’œuvre

Le Prix de l’œuvre a été attribué à Sarina Wiegman. Cette entraîneuse de 56 ans s’est surtout distinguée ces dernières années comme sélectionneuse des équipes nationales féminines des Pays-Bas et de l’Angleterre, mais elle a également dirigé l’ADO Den Haag en Vrouwen Eredivisie de 2007 à 2014.

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