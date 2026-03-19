Équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 : liste complète des nations qui participeront au tournoi au Brésil

L'Espagne sera la tenante du titre lors de la Coupe du monde féminine 2027 , et la Roja cherchera à conserver son tout premier titre majeur en s'imposant à nouveau au Brésil l'été prochain. L'Angleterre a terminé deuxième en Australie en 2023 et, après avoir battu l'Espagne en finale du Championnat d'Europe en 2025, les Lionesses seront à nouveau des prétendantes sérieuses au trophée en 2027, les États-Unis et le Japon figurant également parmi les favoris.

Mais avant tout, ces nations doivent se qualifier pour le tournoi. Outre le Brésil, pays hôte, le Japon est l’une des quatre nations à s’être déjà qualifiées, aux côtés de l’Australie, co-organisatrice de l’édition 2023 et demi-finaliste, et de nombreuses autres équipes viendront les rejoindre en décrochant leur place au cours des prochains jours, semaines et mois.

L'UEFA dispose de 11 places pour le tournoi, l'AFC étant assurée d'avoir six représentantes et la CONCACAF et la CAF d'en avoir au moins quatre. Par ailleurs, trois des rivales du Brésil au sein de la CONMEBOL rejoindront le pays hôte lors du tournoi et une place sera également attribuée à l'OFC. Il restera alors trois places à pourvoir lors des barrages interconfédéraux, qui s'achèveront en février 2027.

Alors, quelles nations ont déjà décroché leur place pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Et quelles équipes pourraient être les prochaines à se qualifier ? GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la route vers le Brésil...

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Qualifiée le Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026

Outre la qualification automatique du Brésil en tant que pays hôte, les premières places qualificatives pour la Coupe du monde féminine 2027 étaient en jeu lors de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026 en mars, où les six représentantes de la confédération asiatique devaient être désignées. Une place en demi-finale garantissait une qualification pour la Coupe du monde. L'Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont donc toutes assuré leur place en s'imposant en quarts de finale.

Les quatre perdantes de ces quarts de finale se sont ensuite affrontées lors de deux barrages le 19 mars, les deux vainqueurs se qualifiant pour la Coupe du monde et les deux perdantes accédant aux barrages interconfédéraux. Les Philippines ont décroché leur billet pour le Brésil en battant l'Ouzbékistan, tandis que la Corée du Nord s'est imposée face à Chinese Taipei.

Quelles équipes peuvent se qualifier ensuite pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le processus de qualification de la CAF devait initialement se dérouler en mars 2026, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations. Cependant, ce tournoi a été reporté à l'été dans un délai extrêmement court et les nations africaines qui participeront à la Coupe du monde seront finalement désignées en août. Ainsi, les prochaines équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 proviendront de l'OFC en avril 2026. La Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Samoa américaines s'affronteront lors d'un tour à élimination directe en un seul match pour déterminer qui se qualifiera directement pour le tournoi au Brésil, le finaliste se rendant quant à lui aux barrages interconfédéraux.

Les représentantes de la CONMEBOL et de l'UEFA entreront ensuite en lice en juin. Les deux meilleures équipes de la Ligue des nations féminine de la CONMEBOL se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde, tandis que les équipes classées troisième et quatrième se rendront aux barrages interconfédéraux. En Europe, les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A des qualifications de l'UEFA se qualifieront directement pour la Coupe du monde. Les 32 équipes disputeront ensuite deux tours de matchs aller-retour plus tard dans l'année afin de déterminer les sept dernières nations qui se rendront au Brésil ainsi que la seule représentante de l'UEFA aux barrages interconfédéraux.

Les dernières qualifiées d'office proviendront ensuite du Championnat féminin de la CONCACAF, qui se déroulera en novembre 2026. Les États-Unis et le Canada sont les deux seules équipes confirmées à ce jour pour ce championnat continental, les qualifications devant s'achever en avril pour déterminer les six autres nations de la CONCACAF qui se disputeront ces places directes pour la Coupe du monde.

Les barrages interconfédéraux auront lieu en février 2027 afin de déterminer les trois dernières nations qui participeront à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Quand aura lieu la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine de football 2027, dont le coup d'envoi est prévu le 24 juin 2027. Huit sites différents répartis dans huit villes différentes seront utilisés pour le tournoi, dont l'emblématique stade Maracana à Rio de Janeiro. La finale de la Coupe du monde féminine 2027 aura lieu le 25 juillet 2027. Les autres dates concernant les différentes phases du tournoi seront confirmées en temps voulu, et les détails du tirage au sort officiel de la phase de groupes doivent également encore être communiqués.

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