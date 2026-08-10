Équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 : liste complète des nations qui disputeront le tournoi au Brésil

L’Espagne abordera la Coupe du monde féminine 2027 avec le statut de tenante du titre, la Roja cherchant à conserver son tout premier grand trophée en triomphant de nouveau au Brésil l’été prochain. L’Angleterre avait terminé finaliste en Australie en 2023 et, après avoir battu l’Espagne en finale du Championnat d’Europe en 2025, l’Angleterre sera encore un sérieux prétendant au trophée en 2027, avec les États-Unis et le Japon également parmi les favoris à ce stade.

Mais d’abord, ces nations doivent se qualifier pour le tournoi. En dehors du Brésil, pays hôte, le Japon est l’une des 17 nations à l’avoir déjà fait, aux côtés de l’Australie, coorganisatrice et demi-finaliste en 2023, et bien d’autres équipes les rejoindront dans les prochains jours, semaines et mois en validant leur billet.

L’UEFA dispose de 11 places pour le tournoi, tandis que l’AFC est assurée d’avoir six représentants et que la CONCACAF et la CAF en auront au moins quatre. Ailleurs, trois des rivaux du Brésil en CONMEBOL rejoindront le pays hôte dans le tournoi et une place est également réservée à l’OFC. Il y aura ensuite trois billets à décrocher lors des barrages interconfédérations, qui seront bouclés en février 2027.

Alors, quelles nations ont déjà validé leur place pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Et quelles équipes pourraient être les prochaines à assurer leur qualification ? GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la route vers le Brésil...

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Qualification obtenue le Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026 Nouvelle-Zélande OFC 15 avril 2026 Allemagne UEFA 5 juin 2026 Argentine CONMEBOL 5 juin 2026 Colombie CONMEBOL 5 juin 2026 Danemark UEFA 9 juin 2026 France UEFA 9 juin 2026 Espagne UEFA 9 juin 2026 Algérie CAF 8 août 2026 Maroc CAF 8 août 2026 Cameroun CAF 9 août 2026 Malawi CAF 9 août 2026

En dehors de la qualification automatique du Brésil en tant que pays hôte, les premières places qualificatives pour la Coupe du monde féminine 2027 étaient en jeu lors de la Coupe d’Asie féminine 2026 de l’AFC en mars, où les six représentants garantis de la confédération asiatique ont été désignés. Une place en demi-finale garantissait un billet pour la Coupe du monde, et l’Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont donc tous validé leur place grâce à des victoires en quarts de finale.

Les quatre perdants de ces quarts de finale ont ensuite disputé deux matches de barrage, les vainqueurs se qualifiant pour la Coupe du monde et les perdants étant reversés en barrages interconfédérations. Les Philippines ont décroché leur billet pour le Brésil en battant l’Ouzbékistan, tandis que la Corée du Nord a pris le dessus sur le Taipei chinois.

La Nouvelle-Zélande a rejoint en avril la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde, grâce à une courte victoire 1-0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée au troisième et dernier tour des qualifications de l’OFC. Leur adversaire battu rejoindra l’Ouzbékistan et le Taipei chinois dans les barrages interconfédérations l’année prochaine.

L’Allemagne est devenue la première nation européenne à valider son billet pour le Brésil, en battant la Norvège 2-0 au début du mois de juin pour remporter son groupe de qualification avec un match d’avance. L’Angleterre l’aurait rejointe le même soir si elle avait évité la défaite en Espagne, mais une lourde défaite 4-0 a placé la Roja, championne du monde en titre, en position idéale, avant qu’elle, le Danemark et la France ne s’emparent quelques jours plus tard des trois dernières places qualificatives automatiques de l’UEFA.

Les premiers représentants de la CONMEBOL, en dehors du Brésil hôte, ont eux aussi été confirmés début juin. Malgré un décevant match nul 1-1 contre le Pérou, la place de l’Argentine dans le tournoi a été assurée après qu’elle a creusé un écart de quatre points dans le top 2 du classement de la Ligue des nations, tandis qu’une victoire 1-0 contre l’Uruguay a permis à la Colombie, leader du classement, de valider sa place pour le tournoi. Il s’agissait des deux seules places de qualification automatique disponibles, le Venezuela et l’Équateur devant prendre les places en barrages interconfédérations après avoir respectivement terminé troisième et quatrième.

Les représentants africains ont commencé à se dessiner en août, lors de la Coupe d’Afrique des nations féminine retardée. Les équipes atteignant les demi-finales du tournoi, qui devait initialement se tenir en mars, se qualifient directement pour la Coupe du monde et une WAFCON merveilleusement surprenante signifie qu’il y aura deux novices au Brésil l’année dernière, après que l’Algérie et le Malawi ont atteint le dernier carré. L’Algérie n’avait jamais dépassé la phase de groupes du tournoi, tandis que le Malawi n’avait même jamais disputé la WAFCON auparavant. Le Maroc et le Cameroun, ce dernier ayant infligé au Nigeria tenant du titre sa pire WAFCON de l’histoire en l’éliminant en quarts de finale, se rendront également au Brésil l’été prochain.

Quelles équipes peuvent se qualifier ensuite pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les sept places qualificatives restantes de l’UEFA seront attribuées plus tard cette année, avec notamment l’Angleterre, la Suède, l’Italie, la Norvège et les Pays-Bas qui devront passer par les barrages. Ceux-ci commenceront lors de la trêve internationale d’octobre et se concluront dans la fenêtre qui s’étendra sur novembre et décembre, avec également une place pour les barrages interconfédérations à décrocher.

Les dernières équipes qualifiées directement viendront ensuite du CONCACAF W Championship, qui se disputera en novembre 2026. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, Haïti, le Panama, le Costa Rica et le Salvador prendront part à ce championnat continental, où quatre places de qualification automatique et deux places de barrage pour la Coupe du monde seront en jeu.

Les barrages interconfédérations auront lieu en février 2027 afin de désigner les trois dernières nations qui disputeront la Coupe du monde féminine au Brésil. L’Ouzbékistan, le Taipei chinois, le Venezuela, l’Équateur et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont jusqu’ici assurés d’y participer. Deux nations de la CAF, deux nations de la CONCACAF et deux nations de l’UEFA les rejoindront, leur identité devant être confirmée avant la fin de l’année.

Quand a lieu la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, dont le coup d’envoi est prévu le 24 juin 2027. Huit sites différents, dans huit villes différentes, seront utilisés pour le tournoi, dont l’emblématique stade Maracana à Rio de Janeiro. La finale de la Coupe du monde féminine 2027 aura lieu le 25 juillet 2027. D’autres dates concernant les différentes phases du tournoi seront confirmées en temps voulu, tandis que les détails du tirage au sort officiel de la phase de groupes doivent encore être communiqués.

Alors que le tableau des équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 commence à se préciser, l’enthousiasme grandit à l’idée de ce qui promet d’être un tournoi exceptionnel. Les passionnés de football féminin peuvent approfondir leur engagement avec la compétition en utilisant un code bonus bet365. Ce code offre des bonus attractifs, permettant aux supporters de placer des paris stratégiques sur les résultats du tournoi, la dynamique des équipes et les performances des joueuses, pour une expérience de visionnage et de pari immersive et enrichie à mesure que la route vers 2027 se dessine.

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