L'Espagne, tenante du titre, abordera la Coupe du monde féminine 2027 avec l'intention de conserver son premier sacre planétaire, et visera donc un nouveau succès au Brésil l'été prochain. Finaliste malheureuse en Australie en 2023 puis victorieuse de la finale du Championnat d’Europe 2025 face à l’Espagne, l’Angleterre fera à nouveau figure de prétendante crédible, tout comme les États-Unis et le Japon.

En attendant le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2027, dont plusieurs nations sont déjà qualifiées, la fièvre monte. Les supporters peuvent d’ores et déjà renforcer leur engagement en utilisant les plateformes numériques pour effectuer des pronostics et des paris. S’informer sur les meilleures applications de paris au Nigeria permet aux passionnés d’accéder à des outils et à des fonctionnalités de premier plan, offrant un passage fluide vers une multitude de marchés liés au tournoi.

Avant cela, les sélections doivent valider leur billet. Outre le Brésil, pays hôte, le Japon fait partie des quatre équipes déjà qualifiées, aux côtés de l’Australie, coorganisatrice de l’édition 2023 et demi-finaliste. D’autres formations les rejoindront au fil des prochains mois.

L’UEFA dispose de 11 places, l’AFC est assurée d’en avoir six, tandis que la CONCACAF et la CAF en obtiennent au moins quatre chacune. Trois représentants de la CONMEBOL, outre le Brésil, seront présents, et l’OFC disposera d’une place. Les trois derniers billets seront attribués à l’issue des barrages interconfédéraux, programmés en février 2027.

Quelles nations ont déjà décroché leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Quelles équipes pourraient être les prochaines sur la liste ? GOAL fait le point sur la route vers le Brésil.

Quelles équipes se sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Qualifiée le Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026 Nouvelle-Zélande OFC 15 avril 2026

Outre la qualification automatique du Brésil, pays hôte, les premiers tickets pour la Coupe du monde féminine 2027 se sont joués lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC en mars, où les six représentantes de la confédération asiatique devaient être désignées. Une place en demi-finale assurait automatiquement un billet pour la Coupe du monde. L’Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont donc validé leur qualification en s’imposant lors des quarts de finale.

Les quatre équipes éliminées à ce stade se sont ensuite affrontées lors de deux matchs de barrage le 19 mars : les deux vainqueurs ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde, tandis que les deux autres ont été reversés vers les barrages interconfédéraux. Les Philippines ont validé leur qualification pour le Brésil en battant l’Ouzbékistan, et la Corée du Nord a dominé Chinese Taipei.

En avril, la Nouvelle-Zélande a à son tour validé son billet pour le Mondial en battant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 1-0 lors du troisième et dernier tour des qualifications de l’OFC. Les deux autres formations rejoindront l’Ouzbékistan et Chinese Taipei en barrages interconfédéraux l’année prochaine.

Quelles équipes peuvent encore se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le processus de qualification de la CAF devait également se dérouler en mars 2026, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations. Toutefois, le tournoi a été reporté à l’été, et les représentants africains ne seront connus qu’en août. Les prochaines nations à valider leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027 viendront donc de la CONMEBOL et de l’UEFA, dès le coup d’envoi des compétitions en juin.

Les deux meilleures équipes de la Ligue des nations féminine de la CONMEBOL décrocheront leur billet direct pour la Coupe du monde, tandis que les troisièmes et quatrièmes se dirigeront vers les barrages interconfédéraux. En Europe, les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A des qualifications de l’UEFA obtiendront leur billet direct pour la Coupe du monde, tandis que 32 sélections s’affronteront lors de deux tours à élimination directe, avec matchs aller-retour, pour décrocher les sept places restantes et la place qualificative pour les barrages interconfédéraux.

Les dernières places de qualification directe seront attribuées à l’issue du Championnat féminin de la CONCACAF, programmé en novembre 2026. États-Unis, Canada, Mexique, Jamaïque, Haïti, Panama, Costa Rica et Salvador y disputent quatre tickets directs pour la Coupe du monde, ainsi que deux places en barrages. Les barrages interconfédéraux, programmés en février 2027, attribueront les trois derniers billets pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Quand aura lieu la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, dont le coup d’envoi est prévu le 24 juin 2027. Huit villes hôtes, dont l’emblématique stade Maracanã à Rio de Janeiro, accueilleront les rencontres. La finale est programmée le 25 juillet 2027. Les dates des autres phases ainsi que le détail du tirage au sort de la phase de groupes seront communiqués ultérieurement.

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