Équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 : la liste complète des nations qui disputeront la compétition au Brésil

L'Espagne, tenante du titre, abordera la Coupe du monde féminine 2027 avec l'intention de conserver son premier sacre planétaire, et visera donc un nouveau succès au Brésil l'été prochain. Finaliste malheureuse en Australie en 2023 puis victorieuse de la finale du Championnat d’Europe 2025 face à l’Espagne, l’Angleterre sera de nouveau candidate au trône, tout comme les États-Unis et le Japon.

En attendant le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2027, dont plusieurs nations sont déjà qualifiées, la fièvre monte. Les supporters peuvent d’ores et déjà renforcer leur engagement en utilisant les plateformes numériques pour effectuer des pronostics et des paris. S’appuyer sur les meilleures applications de paris au Nigeria permet d’accéder à des outils premium et à une large gamme de marchés liés à la compétition.

Avant cela, les sélections doivent valider leur billet. Outre le Brésil, pays hôte, le Japon fait partie des quatre équipes déjà qualifiées, aux côtés de l’Australie, coorganisatrice de l’édition 2023 et demi-finaliste. D’autres formations les rejoindront au fil des prochains mois.

L’UEFA dispose de 11 places, l’AFC est assurée d’en avoir six, tandis que la CONCACAF et la CAF en obtiennent au moins quatre chacune. Trois représentants de la CONMEBOL, outre le Brésil, seront aussi de la partie, et une place est réservée à l’OFC. Les trois derniers tickets seront attribués à l’issue des barrages interconfédéraux, prévus en février 2027.

Quelles nations ont déjà décroché leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027 ? Quelles équipes pourraient être les prochaines sur la liste ? GOAL fait le point sur la route vers le Brésil.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Équipe Confédération Qualifiée le Brésil CONMEBOL Pays hôte Australie AFC 13 mars 2026 Chine AFC 14 mars 2026 Corée du Sud AFC 14 mars 2026 Japon AFC 15 mars 2026 Philippines AFC 19 mars 2026 Corée du Nord AFC 19 mars 2026 Nouvelle-Zélande OFC 15 avril 2026

Outre la qualification automatique du Brésil, pays hôte, les premières places pour la Coupe du monde féminine 2027 se sont jouées lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC en mars, où les six représentantes de la confédération asiatique ont été désignées. Une place en demi-finale assurait la qualification pour la Coupe du monde. L’Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont donc validé leur billet en s’imposant lors des quarts de finale.

Les quatre équipes éliminées à ce stade se sont ensuite affrontées lors de deux matchs de barrage le 19 mars : les vainqueurs ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde, tandis que les vaincus se sont vus offrir une dernière chance via les barrages interconfédéraux. Les Philippines ont battu l’Ouzbékistan et la Corée du Nord a dominé Chinese Taipei pour rejoindre le Brésil.

En avril, la Nouvelle-Zélande a à son tour validé son billet pour le Mondial en battant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 1-0 lors du troisième et dernier tour des qualifications de l’OFC. Les deux autres formations rejoindront l’Ouzbékistan et Chinese Taipei en barrages interconfédéraux l’année prochaine.

Quelles équipes peuvent encore se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Initialement prévu en mars 2026, le tournoi qualificatif de la CAF, la Coupe d’Afrique des nations, a été reporté à l’été et les représentants africains ne seront connus qu’en août. Les prochaines nations à valider leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027 sortiront des compétitions de la CONMEBOL et de l’UEFA, dont le coup d’envoi est fixé à juin.

Les deux meilleures équipes de la Ligue des nations féminine de la CONMEBOL décrocheront leur billet direct pour la Coupe du monde, tandis que les troisièmes et quatrièmes se dirigeront vers les barrages interconfédéraux. En Europe, les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A des qualifications de l’UEFA obtiendront leur billet direct pour la Coupe du monde, tandis que 32 sélections s’affronteront lors de deux tours à élimination directe, avec matchs aller-retour, pour décrocher les sept places restantes et la dernière participation aux barrages interconfédéraux.

Les dernières places directes pour la Coupe du monde 2027 seront attribués via le Championnat féminin de la CONCACAF, programmé en novembre 2026. Pour l’instant, les États-Unis et le Canada sont les deux seuls participants confirmés à cette épreuve continentale. Les éliminatoires prendront fin en avril et désigneront les six autres sélections de la confédération qui viseront ces sésames mondiaux.

Les barrages interconfédéraux, programmés en février 2027, attribueront les trois derniers billets pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Mais quand se tiendra exactement la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le coup d’envoi de la compétition est fixé au 24 juin 2027. Huit villes hôtes, chacune dotée d’un stade dédié, accueilleront les rencontres, dont l’emblématique Maracanã de Rio de Janeiro. La finale est programmée le 25 juillet 2027. Le calendrier détaillé des différentes phases ainsi que les modalités du tirage au sort de la phase de groupes seront dévoilés ultérieurement.

Articles liés