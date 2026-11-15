Équipe nationale ou non, les bookmakers voient Tresoldi en Italie : son arrivée à l’AC Milan est cotée à 3,00

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L’Italie ou l’Allemagne ne sera peut-être pas le seul choix que Nicolò Tresoldi devra faire. L’attaquant italo-allemand est convoité par les deux sélections. Le joueur du Club Bruges et de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans pourrait aussi « effeuiller la marguerite » entre plusieurs clubs de Serie A intéressés lors du mercato hivernal.

Selon les bookmakers, la piste la plus sérieuse mène à l’AC Milan, déçu par les performances actuelles de Gonçalo Ramos et de Camarda : son arrivée au club est cotée à 3,00 chez Sisal et Snai. Le fait que Tresoldi soit supporter de l’AC Milan pourrait peser dans la balance, sans être forcément décisif. La première alternative dans les cotes est la Roma, qui souhaite étoffer son secteur offensif. Le voir entraîné par Gian Piero Gasperini dès janvier est coté à 7,50.

Le Como complète le podium des cotes, à 9,00, avec l’idée de rendre l’effectif de Cesc Fabregas encore plus compétitif. Plus loin, à 12,00 fois la mise, figurent l’Inter, champion d’Italie (même si son attaque est loin d’être de faible niveau), et la Juventus, certainement peu enthousiasmée, du moins en championnat, par l’efficacité de Kolo Muani et de Woltemade devant le but.