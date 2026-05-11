La 33^e journée de l’Eredivisie de la VriendenLoterij s’est clôturée. Le PSV a dominé les Go Ahead Eagles (1-4), Feyenoord et l’AZ se sont séparés sur un nul au stade De Kuip (1-1), tandis que l’Ajax s’est incliné à domicile face au FC Utrecht (1-2). Voici les joueurs qui se sont distingués ce week-end.

Mike van der Hoorn (33 ans), Boy Kemper (26 ans) et Kaj Sierhuis (28 ans) ont brillé ce week-end. Les contrats de ces trois Néerlandais expirent bientôt, mais ils se sont illustrés lors de la 33^e journée. Quel club saura en profiter ?

À la une

Dimanche après-midi, Jordy Clasie a été le meilleur joueur sur la pelouse de Feyenoord-AZ. Le milieu de terrain de 34 ans a dicté le rythme des Alkmaarders et offert une passe décisive somptueuse à Troy Parrott.

À Deventer, Ivan Perisic, 37 ans, a offert un match de haut niveau sous les couleurs du champion national, le PSV. Sa tête, qui a donné l’avantage aux Eindhovenois, a rappelé toute sa classe.

L’équipe VZ de la semaine : Vasilios Barkas (FC Utrecht) ; Bart van Rooij (FC Twente), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Boy Kemper (NAC Breda) ; Jordy Clasie (AZ), Paul Wanner (PSV), Thomas van den Belt (FC Twente) ; Tyrese Noslin (Telstar), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Ivan Perisic (PSV).