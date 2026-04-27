Équipe de la semaine de Voetbalzone : l'Ajax, le Feyenoord et le PSV fournissent des joueurs

La 31^e journée de l’Eredivisie VriendenLoterij s’est conclue. Les trois habituels cadors du classement ont chacun remporté leur rencontre, tandis que le FC Twente et le NEC ont partagé les points (1-1) à Enschede. Voici les joueurs qui se sont distingués ce week-end.

Grâce à leurs succès aisés, l’Ajax, le Feyenoord et le PSV placent Youri Baas, Jordan Bos, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic et Mika Godts dans l’équipe type de la semaine de VZ. Ce dernier a d’ailleurs signé le plus beau but de la 31^e journée.

À l’honneur

Sem van Duijn a inscrit un doublé face au Sparta Rotterdam (victoire 4-1), portant son total personnel à quatre unités. L’ailier de 22 ans, qui opère en attaque à Velsen-Zuid, semble intarissable et gagne en efficacité.

Un Lennard Hartjes en pleine forme se montre bien trop fort pour Excelsior. Freiné par les blessures, ce milieu de terrain de 23 ans, formé à Feyenoord, a pourtant brillé au milieu des Kralingers contre le FC Utrecht (victoire 5-0), où Derensili Sanches Fernandes a volé la vedette.

L’équipe VZ de la semaine : Gonzalo Crettaz (NEC Nimègue) ; Casper Widell (Excelsior), Youri Baas (Ajax), Jordan Bos (Feyenoord) ; Derensili Sanches Fernandes (Excelsior Rotterdam), Marcus Linday (sc Heerenveen), Lennard Hartjes (Excelsior Rotterdam), Couhaib Driouech (PSV) ; Esmir Bajraktarevic (PSV), Sem van Duijn (Telstar), Miks Godts (Ajax).