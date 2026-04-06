Équipe de la semaine de Voetbalzone : Ismael Saibari, le roi du PSV, champion en titre

La 29e journée de l'Eredivisie VriendenLoterij est terminée. Le PSV a été sacré champion des Pays-Bas pour la 27e fois. Alors qu'Eindhoven faisait la fête, Amsterdam et Rotterdam sont restées plutôt calmes pendant le week-end de Pâques. Voici les joueurs qui se sont illustrés ce week-end !

Bart van Rooij est, pour la énième fois cette saison, l'arrière droit de l'équipeVZ de la semaine. Le défenseur latéral a été le héros du match samedi soir au Johan Cruijff ArenA, où le FC Twente s'est imposé face à l'Ajax (1-2). Son coéquipier Ramiz Zerrouki s'est également illustré dans sa ville natale.

À la une

Ismael Saibari en est à ses derniers mois au PSV. Dans sa forme actuelle, le milieu de terrain de 25 ans est devenu indispensable pour le champion national en titre. L'international marocain totalise déjà 14 buts et 8 passes décisives en 25 matches de championnat et pourrait encore faire grimper sa valeur marchande pendant la Coupe du monde.

L'attaquant de l'AZ, Mexx Meerdink, pourrait lui aussi se mettre en avant avant la Coupe du monde. Si Memphis Depay venait à être écarté pour cause de manque de condition physique, il semble être un excellent remplaçant au vu de son profil. Contre Fortuna Sittard (victoire 2-0), Meerdink a inscrit le premier but.

L'équipe de la semaine du VZ : Gonzalo Crettaz (NEC Nimègue) ; Bart van Rooij (FC Twente), Nick Verschuren (FC Volendam), Dies Janse (FC Groningue), Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) ; Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Darko Nejasmic (NEC Nimègue), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Ismael Saibari (PSV) ; Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Maxence Rivera (sc Heerenveen).