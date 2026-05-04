La 32^e journée de l’Eredivisie VriendenLoterij s’est clôturée. Le Feyenoord a dominé le week-end en s’imposant sur la pelouse du Fortuna Sittard, tandis que ses rivaux directes laissaient échapper des points. Voici les joueurs qui se sont distingués durant ces deux jours de compétition.

Grâce à ce succès tardif, les Rotterdamois se rapprochent d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Oussama Targhalline, maître du milieu de terrain, a été le joueur phare incontesté de Feyenoord dimanche.

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Souvent critiqué, Anton Gaaei a pourtant brillé samedi lors du choc contre le PSV (2-2), tout comme son coéquipier Mika Godts, les deux hommes les plus dangereux du club ajacide.

Bernt Klaverboer, le jeune gardien prometteur du sc Heerenveen, aurait les qualités pour intéresser l’Ajax, le Feyenoord et le PSV. Face au FC Volendam (victoire 2-0), le gardien de 20 ans a maintenu ses cages inviolées grâce à plusieurs arrêts décisifs.

L’équipe type de la semaine selon VZ : Bernt Klaverboer (SC Heerenveen) ; Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (SC Heerenveen) ; Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht) ; Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) et Mika Godts (Ajax).