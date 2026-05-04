Équipe de la semaine de Voetbalzone : ce gardien attire l’intérêt de l’Ajax, du Feyenoord et du PSV

La 32^e journée de l’Eredivisie VriendenLoterij s’est clôturée. Le Feyenoord a dominé le week-end en battant le Fortuna Sittard tandis que ses rivaux laissaient des points en route. Voici les joueurs qui se sont distingués !

Grâce à ce succès tardif, les Rotterdamois se rapprochent grandement d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Au milieu de terrain, Oussama Targhalline a été le métronome incontesté de Feyenoord dimanche.

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Souvent critiqué, Anton Gaaei s’est pourtant distingué samedi lors du choc contre le PSV (2-2), tout comme son coéquipier Mika Godts, les deux hommes les plus dangereux de l’Ajax.

Bernt Klaverboer, le jeune gardien prometteur du sc Heerenveen, aurait les qualités pour intéresser l’Ajax, Feyenoord et le PSV. Face au FC Volendam (victoire 2-0), le portier de 20 ans a maintenu ses cages inviolées grâce à plusieurs interventions décisives.

L’équipe type de la semaine selon VZ : Bernt Klaverboer (SC Heerenveen) ; Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (SC Heerenveen) ; Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht) ; Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) et Mika Godts (Ajax).