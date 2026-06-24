Équipe de la deuxième journée de la Coupe du monde : Eloy Room, Cody Gakpo et Ayase Ueda figurent parmi les grands joueurs en vue

La deuxième journée de la Coupe du monde s’est achevée. Si plusieurs stars ont brillé sous les couleurs de leur sélection, on a aussi assisté à des révélations inattendues. Voici, selon Voetbalzone, les joueurs les plus impressionnants de cette « Équipe de la 2^e journée ».

Le choix du gardien ne surprendra personne : Eloy Room a inscrit son nom dans l’histoire lors de la rencontre face à l’Équateur. Auteur de pas moins de quinze arrêts, le portier expérimenté a été décisif et offert à Curaçao son tout premier point en Coupe du monde, grâce au match nul 0-0.

Devant lui, une défense à trois est alignée : Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh et Chadi Riad. Au milieu de terrain, deux joueurs ont retenu notre attention : Johan Manzambi et Bruno Fernandes. Le premier a inscrit deux superbes buts pour la Suisse lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que Bruno Fernandes, sous le maillot du Portugal, a une nouvelle fois démontré sa classe en offrant une passe décisive à Cristiano Ronaldo.

Sur les ailes, Mohamed Salah et Cody Gakpo, buteurs pour leur sélection, apportent vitesse et efficacité. Presque tous les grands attaquants ont répondu présent lors du deuxième tour, rendant le choix final extrêmement difficile. Remplaçant, Deniz Undav a offert à lui seul le renversement de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire (2-1) grâce à un doublé et s’est donc vu attribuer le poste d’attaquant de soutien.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal et Jonathan David prétendaient également à une place, mais c’est finalement Ayase Ueda et Erling Haaland qui ont été retenus. L’avant-centre de Feyenoord a brillé sous le maillot du Japon avec deux buts et une passe décisive contre la Tunisie (4-0), tandis que Haaland a inscrit un doublé spectaculaire lors d’une victoire conquise de haute lutte face au Sénégal.

L’équipe type de VZ pour la 2e journée : Room (Curaçao) ; Dumfries (Pays-Bas), Khalilzadeh (Iran), Riad (Maroc) ; Manzambi (Suisse), Bruno Fernandes (Portugal) ; Salah (Égypte), Undav (Allemagne), Gakpo (Pays-Bas), Ueda (Japon), Haaland (Norvège).

Remplaçants :Beiranvand (Iran), Mendes (Portugal), Muñoz (Colombie), Floranus (Curaçao), Pina (Cap-Vert), Messi (Argentine), Ronaldo (Portugal), David (Canada), Cunha (Brésil), Brobbey (Pays-Bas).



