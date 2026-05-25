Équipe de l'année de Voetbalzone : le PSV impose sa loi après une saison d'Eredivisie très médiatisée

La saison 2025/26 s’achève. Le PSV décroche un troisième titre consécutif de champion des Pays-Bas, tandis que Feyenoord arrache in extremis sa place en Ligue des champions. La rédaction de Voetbalzone dévoile sa sélection des meilleurs joueurs de l’Eredivisie.

Pour être éligibles, les joueurs devaient totaliser au moins 1 800 minutes de jeu (l’équivalent de vingt rencontres entières). Notre rédaction a également désigné un groupe de remplaçants méritant une mention spéciale.

Joël Drommel garde les buts : le portier du Sparta, prêté par le PSV, a réalisé pas moins de onze clean sheets. À droite, Bart van Rooij, d’une régularité exemplaire, occupe le couloir. Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) et Mauro Júnior (PSV) complètent cette défense solide.

Au milieu de terrain, Darko Nejasmic et Joey Veerman forment le duo défensif, tandis que le Joueur de l’Année, Ismael Saibari, évolue en soutien. L’international marocain a marqué quinze buts et délivré huit passes décisives cette saison.

Devant, un trio offensif de feu : Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) et Mika Godts (Ajax), parfois alignés sur l’aile droite. Enfin, l’entraîneur de Telstar, Anthony Correia, a été désigné Entraîneur de l’année par notre rédaction.

L'équipe VZ de l'année : Joël Drommel (Sparta Rotterdam) ; Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV) ; Darko Nejasmic (NEC Nimègue), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV) ; Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Mika Godts (Ajax).

Remplaçants : Gonzalo Crettaz (NEC Nimègue) ; Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningue), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht) ; Kodai Sano (NEC Nimègue), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nimègue) ; Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) et Troy Parrott (AZ Alkmaar).