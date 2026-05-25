La saison 2025/26 s’achève. Le PSV décroche un troisième titre consécutif de champion des Pays-Bas, tandis que Feyenoord arrache in extremis sa place en Ligue des champions. La rédaction de Voetbalzone dévoile sa sélection des meilleurs joueurs de l’Eredivisie.

Pour être éligibles, les joueurs devaient totaliser au moins 1 800 minutes de jeu (l’équivalent de vingt matchs complets). Notre rédaction a également composé un groupe de remplaçants méritant une mention honorable.

Joël Drommel, prêté par le PSV au Sparta, garde les cages et compte pas moins de onze clean sheets. Devant lui, Bart van Rooij, arrière droit modèle d’regularité, forme une défense solide avec Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) et Mauro Júnior (PSV).

Au milieu de terrain, Darko Nejasmic et Joey Veerman forment le duo de sentinelles, juste devant le Joueur de l’Année, Ismael Saibari. L’international marocain a signé quinze buts et délivré huit passes décisives cette saison.

Devant, un trio offensif de feu : Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) et, dans une position inhabituelle d’ailier droit, Mika Godts (Ajax). Enfin, les rédacteurs ont désigné l’entraîneur de Telstar, Anthony Correia, comme Coach de l’année.

L'équipe VZ de l'année : Joël Drommel (Sparta Rotterdam) ; Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV) ; Darko Nejasmic (NEC Nimègue), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV) ; Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Mika Godts (Ajax).

Remplaçants : Gonzalo Crettaz (NEC Nimègue) ; Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningue), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht) ; Kodai Sano (NEC Nimègue), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nimègue) ; Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) et Troy Parrott (AZ Alkmaar).