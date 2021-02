Equipe de France - Zidane ne dit pas non

Interrogé sur la possibilité de prendre un jour en main l'équipe de France, Zinédine Zidane n'a pas fermé la porte à une succession de Deschamps.

"On a de très bons rapports avec Zidane. A titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j’étais encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane. (...) Le jour où Didier partira, il décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, à ce moment-là, il sera l'homme de la situation." Noël Le Graët ne s'en cache pas, il aimerait bien voir Zinédine Zidane succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus, quand le moment sera venu pour DD de quitter son poste.

Une passation de pouvoir qui n'est pas pour tout de suite, puisque l'ancien coach de Monaco, de la Juve ou de Marseille est sous contrat avec la FFF jusqu'au terme du Mondial au Qatar fin 2022.

Suffisant toutefois pour voir le principal intéressé interrogé sur le sujet en conférence de presse, à la veille de la réception de Valence. "Je connais monsieur Le Graët depuis 1998, du temps où il était à la Ligue. Nous avons toujours eu une bonne relation", a reconnu Zidane.

"C’est une question d’opportunité. Cela fait près de 20 ans que je suis au Real Madrid, le club m’a donné l’opportunité d’entraîner cette grande équipe. C’est quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Je suis concentré sur ce qu’il se passe ici pour l’instant. On verra bien pour le futur. Je suis ici et c'est mon devoir de penser uniquement à ce que je fais avec le Real", a-t-il tempéré sans pour autant fermer la porte.

"De toute façon oui l'équipe de France ça peut être un objectif pour plus tard. Je l'ai déjà dit il y a dix ans quand j'ai commencé à entraîner. Cela fera partie des choses pour l'avenir, une possibilité un jour."

Pour l'heure, ZZ espère voir son Real Madrid enchaîner les bons résultats pour tenter de revenir dans la course au titre avec son voisin de l'Atlético, qui réalise une superbe saison et s'est échappé en tête de la Liga. Des Merengue qui devront également se défaire d'une piégeuse équipe de l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, eux qui n'ont validé leur billet pour les huitièmes de finale que lors de l'ultime journée de la phase de poules.