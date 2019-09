Équipe de France - Une séance light pour les Bleus

Les Bleus ont retrouvé Clairefontaine ce lundi, avec un premier entraînement sans Paul Pogba, forfait, et Raphaël Varane, retardé.

L'équipe de retrouvait le CNF Clairefontaine ce lundi pour préparer les matches contre l'Albanie, le samedi 7 septembre, et Andorre le mardi 10 septembre, dans le cadre des qualifications pour l' .

Les Tricolores ont démarré leur premier entraînement de la semaine aux alentours de 17h45, devant près de 200 spectateurs qui ont eu le droit à une séance de dédicaces avant un entraînement light auquel trois groupes distincts ont participé.

Première pour Guendouzi et Ikoné

Sur les 23 joueurs convoqués au préalable, deux manquaient à l'appel. Paul Pogba, touché à la cheville, étant forfait de dernière minute, son remplaçant Mattéo Guendouzi (20 ans), appelé pour la première fois en équipe de France A, était là.

Quant à Raphaël Varane, qui a subi une intervention dentaire à Madrid ce lundi matin, il ne devrait retrouver le groupe que mardi soir ou mercredi, selon Didier Deschamps.

L'autre nouveauté de la liste, Jonathan Ikoné (21 ans) était également présent. L'attaquant lillois figurait au sein d'un groupe de 9 joueurs (Pavard, Lloris, Dubois, Coman, Guendouzi, Maignan, Lenglet, Fékir) qui s'est contenté d'un footing et d'une séance d'étirements.

Areola seul gardien en action

Alphonse Areola, tout juste prêté par le PSG au , a participé à la séance avec les quatre joueurs de champ qui n'ont pas joué ce week-end : Steven Nzonzi, Olivier Giroud, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso. Au programme : des jeux avec ballon, en opposition, et une mise en situation devant le but.

Le reste du groupe est directement parti en salle, après avoir salué les supporters.

Benjamin Quarez, à Clairefontaine.