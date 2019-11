Équipe de France - Une minute de recueillement avant l'entraînement

Quatre ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre, les Bleus ont observé une minute de recueillement avant leur entraînement.

Les joueurs de l'équipe de ont observé une minute de recueillement ce mercredi avant le début de leur entraînement au stade de France, à la veille de recevoir la Moldavie en éliminatoires de l' .

Les Bleus ont observé une minute de recueillement avant l'entraînement au Stade de France #13Novembre #Bataclan pic.twitter.com/MAeGXKiuB5 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 13, 2019

Il y a quatre ans jour pour jour, le 13 novembre 2015, l'enceinte dyonisienne était l'une des cibles des attentats terroristes qui ont également frappé le Bataclan et de nombreuses terrasses de cafés dans le centre ville de Paris, faisant 130 victimes et de très nombreux blessés. Deux kamikazes s'étaient fait exploser sur le parvis du stade alors que l'équipe de Didier Deschamps défiait l' en match amical.

"Le temps passe, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu. Il y a énormément de personnes qui ont souffert, beaucoup qui ont perdu la vie. On reste marqué même si les années passent. On ne peut pas oublier", avait confié le sélectionneur un peu plus tôt en conférence de presse.

Les Bleus auront l'occasion d'assurer leur qualification pour l'Euro 2020 en cas de succès ce jeudi contre la Moldavie.