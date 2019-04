Équipe de France - Un match amical contre l'Algérie en 2020 ?

Lors de l'inauguration d'une exposition à Paris, le président de la FFF, Noël le Graët, a évoqué la possibilité d'un match amical face aux Fennecs.

18 ans après le dernier - et un envahissement de terrain devenu célèbre de manière triste à Saint-Denis, la possibilité de voir un nouveau match amical entre les deux sélections serait bien à l'étude.

Noël le Graët a en tout cas ouvert la porte à une possible opposition entre les Bleus et les Fennecs en 2020. Le président de la FFF s'est exprimé à ce sujet lors de l'inauguration de l'exposition "Football et monde arabe, la révolution du ballon ronde" qui se déroule à l’institut du monde arabe (10 avril au 21 juillet).

Le patron du football français a en tout cas évoqué une discussion avec son homologue algérien, Kheirdinne Zetchi. Il serait donc envisageable de voir l'Équipe de France affronter de nouveau l'équipe entraînée par Djamel Belmadi, qui plus est à l'extérieur. Les Bleus n'ont en effet jamais joué dans leur histoire un match en Algérie.

Les Fennecs sont qualifiés pour la prochaine qui se jouera en Égypte en juin prochain, avec 24 sélections présentes.