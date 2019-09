Équipe de France - Song 2 de Blur sera la nouvelle musique pour accompagner les buts des Bleus

Après un sondage sur internet, la FFF a confirmé que la chanson du groupe anglais sera désormais utilisée après chaque but des hommes de Deschamps.

Après un sondage qui a duré plusieurs jours et qui a mobilisé des milliers de vote, la Fédération Française de Football vient d'annoncer que Song 2 du groupe anglais Blur serait désormais associée aux buts de l'Équipe de .

Cette chanson très intense était notamment présente sur l'intro de FIFA 98 et de son édition .

Vous avez choisi SONG 2 de BLUR comme musique de but des Bleus au stade !! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4JiFDRmUJr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2019

Des tubes comme Freed From Desire de Gala, One More Time des Daft Punk ou encore Feel The Magic In The Air des Magic System étaient en compétition.

Reste à savoir quand Song 2 retentira au Stade de France pour accompagner les buts d'Antoine Griezmann & cie. Dès ce samedi soir contre l'Albanie ?