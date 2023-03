Équipe de France : Son arrivée à Clairefontaine, son parcours, la concurrence... ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Brice Samba

En conférence de presse ce mercredi, Brice Samba est revenu sur ses premiers pas avec l'équipe de France.

Auteur d'une superbe saison avec le RC Lens, Brice Samba a connu sa toute première convocation avec l'équipe de France jeudi lors de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, la première de 2023. Le portier des Sang et Or arrive à un moment clé des Bleus puisqu'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont tous deux pris leur retraite internationale après la Coupe du monde 2022. Ce mercredi, Samba s'est prêté au jeu de la conférence presse, sa toute première avec les tricolores.

La concurrence à son poste

"Je suis très heureux d'être dans ce groupe, c'est un gros privilège. Les mecs m'ont bien accueilli. Pour mon rôle, ça n'a pas d'importance, je suis d'abord là pour apprendre. Je prendrai le rôle qu'on me donnera à 10.000%. C'est au sélectionneur de vous le dire".

Sur le numéro un Mike Maignan

"On sait tous ce que Mike a réalisé de par sa régularité et ses performances avec le Milan. C'est un gardien accompli et dans la force de l'âge. J'ai occupé tous les poste de gardien et je sais très bien à quel point le soutien est important pour un gardien N°1. On est tous avec Mike pour qu'il soit le meilleur possible".

Sa toute première convocation

"Il y a toujours eu ce rêve des Bleus, je l'ai peut-être atteint un peu plus tard que d'autres. C'est un réel plaisir d'être ici, ça faisait partie d'un objectif personnel. (...) Il y a toujours ce côté enfant, car c'est une découverte et une première. Je suis là pour apprendre, je le prends avec beaucoup d'envie. C'est une grande joie, mais il faut travailler dur pour y être à nouveau".

Son arrivée à Clairefontaine

"Ce qui m'a le plus surpris ? Les lieux, déjà, ils sont très beaux. Il y a la qualité du groupe. La cohésion m'a aussi beaucoup surpris, on est une bande de potes et on veut tirer dans le même sens pour aller le plus loin possible".

Son parcours avant d'arriver en Bleu

"Ce n'était pas simple. J'ai travaillé, j'ai un mot particulier pour mon entourage qui a été là dans les moments difficiles. Le travail paye. Quand tu n'es pas performant, chaque footballeur doute, il faut juste se remettre en question et se réfugier dans le travail. Je suis récompensé de mon début de saison avec Lens et j'espère mettre la barre encore plus haute".

Sur le match face aux Pays-Bas

"Ce sont des matchs de qualification, on sait ce qu'il faut faire pour se qualifier au prochain Euro. On entre petit à petit dans le vif du sujet. Le coach va nous donner ses plans pour ce match et on va essayer de bien les prendre en compte".