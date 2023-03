Équipe de France : Son adaptation, ses ambitions, ses modèles... ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Jean-Clair Todibo

Ce mercredi, Jean-Clair Todibo a participé à sa première conférence de presse avec l'équipe de France.

Appelé en renfort suite aux forfaits de William Saliba et Wesley Fofana, Jean-Clair Todibo a découvert Clairefontaine cette semaine et disputera peut-être ses premières minutes en Bleu face aux Pays-Bas vendredi ou l'Irlande lundi. Ce mercredi, le défenseur de l'OGC Nice a pris part à sa toute première conférence de presse avec les tricolores.

Son adaptation au groupe France

"On est tous un peu chambreurs. J'essaye d'être le plus naturel possible et de m'adapter le mieux au groupe".

Son parcours pour arriver en Bleu

"Mon parcours, je le connais depuis un moment et je l'ai vécu, avec des périodes bonnes et un peu moins bonnes. Je pense seulement à performer et apporter le plus possible au groupe".

Sur Mbappé capitaine des Bleus

"Être capitaine à cet âge est très fort et une responsabilité énorme. Kylian est apte à tenir une telle responsabilité. On a appris la nouvelle par le sélectionneur".

Les progrès qu'il peut encore faire

"On peut toujours s'améliorer, je ne me mets pas de barrières. J'ai pris un peu de retard car j'ai manqué de temps de jeu sur mes trois premières années professionnelles. J'essaye de rattraper ce retard".

Une revanche sur ses débuts en pro ?

"J'étais tout seul à traverser ces épreuves. J'ai pris conscience plus tard de ce qu'il mettait arrivé. Je me suis forgé une mentalité. Une revanche ? Non, j'ai fait les erreurs moi-même comme un grand garçon. C'est ce qui fait de moi l'homme et le joueur que je suis aujourd'hui".

Sur sa longévité en Bleu

J'ai toujours rêvé d'être en équipe de France, c'est un rêve de gosse, quand j'étais petit je rêvais de l'équipe de France. C'est mon pays, je veux défendre ses couleurs. Ce n'est pas une fin en soi, j'espère durer dans le temps

".