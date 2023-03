Équipe de France : Samba, Todibo ou Fofana… Deschamps, une liste avec des surprises ?

La prochaine liste de Didier Deschamps, prévue pour le 16 mars, devrait comporter des surprises selon les informations de Téléfoot.

J-4. Le 16 mars, Didier Deschamps annoncera sa liste pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 prévus contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars). L’équipe de France sera forcément remaniée par rapport au dernier Mondial après les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Raphaël Varane. Avec quelques nouvelles têtes pour les remplacer, selon Téléfoot.

Pas de Pogba, pas de Kanté

Commençons par les derniers remparts. Le successeur naturel de Lloris est à nouveau disponible, sera convoqué : Mike Maignan, encore très bon avec Milan contre Tottenham (0-0) en Ligue des Champions, sera N°1. Derrière lui, Deschamps devrait réserver une surprise avec la première convocation de Brice Samba, impressionnant avec Lens depuis le début de saison.

Alphonse Aréola sera également là, tandis qu’Ilan Meslier, gardien de Leeds, sera «mis à disposition des Espoirs en vue de l’Euro», annonce Téléfoot. Passons à la défense. Avec une place libre dans l’axe suite à la retraite internationale de Varane. Deux joueurs sont «au coude à coude» : Jean-Clair Todibo, brillant avec Nice depuis la reprise, et Wesley Fofana, de retour à son meilleur niveau avec Chelsea.

Griezmann ou Mbappé capitaine ?

Au milieu de terrain, Paul Pogba et N’Golo Kanté, qui ont récemment quitté l’infirmerie, ne seront pas là. Tout comme Ousmane Dembélé dans le secteur offensif. En revanche, Olivier Giroud «reste sélectionnable» pour le staff des Bleus, et il devrait donc être au rendez-vous. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé également, et l’un des deux devrait hériter du brassard laissé libre par Lloris.