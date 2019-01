Equipe de France : Raymond Domenech défend Didier Deschamps par rapport aux critiques sur le jeu

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a estimé que les critiques visant le jeu des Bleus en Russie étaient injustifiées.

Très efficace toute au long de sa magnifique épopée, l'équipe de France a attisé les frustrations en Russie l'été dernier.

Certains observateurs, mais aussi des adversaires battus par les Bleus, comme les joueurs de la Belgique, n'ont pas hésité à fustiger le mode opératoire de l'équipe de France, très solide défensivement et chirurgicale dans ses attaques rapides.

Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, estime que ce jugement est inexact. Le technicien s'appuye notamment sur ses propres expériences pour expliquer son propos. Selon lui, tout est question de perception.

"Didier a une réponse très intéressante sur ce sujet, et il sait ce qu’il a fait en Russie, le nombre de buts marqués en phase finale, en finale, mais qu’est-ce qu’on va dire de plus ? Il s’est adapté aux adversaires, à son équipe et il a été au bout", a expliqué Domenech dans des propos accordés à Nice-Matin.

L'actuel consultant de La Chaîne L'Equipe souligne notamment que la simple présence de Zinédine Zidane en 2006 a donné une caution esthétique à son équipe qui, selon lui, n'était pas plus spectaculaire que les Bleus de 2018. "On avait moins ce débat sur l’esthétisme en 2006 car on avait Zidane et c’est impossible de dire que l’on jouait mal avec Zizou, les médias étaient bloqués alors qu’on n’était pas plus spectaculaire que la France en Russie. Et je ne parle même pas de 1998, car si les matchs contre le Paraguay ou l’Italie sont beaux (rires)...".