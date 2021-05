Equipe de France - "Ravi de voir qu'on n'a pas affaire à deux imbéciles"

Ancien attaquant de l'EDF, Christophe Dugarry s'est félicité du retour de Karim Benzema, synonyme de réconciliation avec Didier Deschamps.

C'est la grosse surprise de la semaine. Un peu moins de six ans après sa dernière sélection (face à l'Arménie) en Equipe de France, Karim Benzema, l'attaquant vedette du Real Madrid, est de retour chez les Bleus. Le joueur de 33 ans a été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020 cet été. Un retour par la grande porte.

"Je n'ai jamais dit à un moment que je ne reconnaissais pas la qualité de Karim. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de France d'avoir des résultats, et c'est factuel. Mais oui, dans la carrière d'un joueur, il y a une plénitude et si je l'ai sélectionné aujourd'hui c'est dans ce but-là", a expliqué le sélectionneur tricolore, confiant.

"On rêve tous de voir Mbappé et Griezmann jouer avec Benzema"

En France, les messages de satisfaction se multiplient ces dernières heures, preuve que Karim Benzema était particulièrement attendu par les fans. Dans la forme de sa vie cette saison à Madrid, l'attaquant devrait prendre la place d'Olivier Giroud sur le front de l'attaque. Voilà de quoi susciter l'intérêt de Christophe Dugarry, très heureux.

"Je suis content pour les fans de foot, pour les supporters, pour l'équipe de France, pour les joueurs qui seront ravis de pouvoir jouer avec un quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un bonheur pour tout le monde. Je suis ravi de voir qu'on n'a pas affaire à deux imbéciles", a expliqué l'ancien international, pour la radio RMC.

"On rêve tous de voir Mbappé et Griezmann jouer avec Benzema. C'est vrai que l'équipe de France commençait à s'essouffler, ça fait longtemps qu'elle m'ennuie. Avec l'arrivée de Benzema, je vais à nouveau regarder les matchs avec beaucoup d'espoir. J'aime bien quand les meilleurs sont sélectionnés et qu'ils ont la chance de jouer. Je suis bien évidemment ravi", a ensuite ajouté le Champion du Monde 1998. Un discours partagé par bon nombre de Français ce matin, bien heureux de retrouver leur KB9 national.