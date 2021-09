Equipe de France - Rabiot revient sur l'altercation en tribunes à l'Euro

La mère du milieu de terrain de la Juve avait eu une explication musclée avec les clans Mbappé et Pogba lors de l'élimination contre la Suisse.

La sortie de route de l'équipe de France à l'Euro ne s'était pas faite sans remous, notamment en tribunes pendant la rencontre. La mère d'Adrien Rabiot aurait alors demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils, avant de s'en prendre à l'entourage de Paul Pogba après la perte de balle fatidique de ce dernier sur l'égalisation de la Nati dans les dernières minutes.

Menés au score en première période, les Bleus avaient su renverser la vapeur pour mener 3-1 à dix minutes du terme, avant de se relâcher de manière inexplicable, encaissant deux buts les condamnant à une prolongation avant le séance de tirs aux buts qui mettra fin à leur parcours dans le tournoi.

Deux mois plus, Adrien Rabiot est revenu sur ce qu'il s'est passé dans les gradins de l'Arena National de Bucarest. "Il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça", a assuré le milieu de terrain de la Juventus dans une interview accordée à Téléfoot.

"J'ai parlé avec elle, je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé dans les tribunes, c'est la vérité. Des images d'énervement, ça peut arriver mais qui sait ce qu'il s'est dit?"

Convoqué à nouveau par Didier Deschamps pour pallier les absences de N'Golo Kanté et Corentin Tolisso ce mois-ci, l'ancien parisien était titulaire samedi soir lors du nul concédé en Ukraine, aux côtés notamment de Paul Pogba.

Pourtant l'intéressé l'assure : il n'est pas revenu sur cet épisode avec ses deux coéquipiers concernés. "Je n'en ai pas parlé avec Mbappé ou Pogba, il n'y avait rien de leur côté ni du mien donc il n'y avait pas besoin de parler de quoi que ce soit."

Le sujet semble donc clos et Didider Deschamps a d'ailleurs affirmé qu'il n'y avait aucun problème d'ambiance au sein du groupe : "Vous avez des impressions extérieures et qui ne sont pas les mêmes de l’intérieur. Il n’y a vraiment aucun problème de ce côté. Il n’y a qu’une seule vérité, celle du terrain. Je peux vous assurer que le groupe est concentré mais après il y a les matchs. On est dans une période avec moins de réussite. Il y a pas mal de joueurs que j'ai été obligé de changer de l'Euro."