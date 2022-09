Equipe de France : pour Badiashile et Fofana, une première détonante

Auteurs de prestation accomplies, les deux Monégasques ont marqué des points mais aussi les esprits des observateurs et de leurs partenaires.

Quelques instants après la victoire de l'équipe de France, les gradins se sont vidés à toute vitesse. Dans l'enceinte séquano-dyonisienne les mots résonnent presque et une poignée d'internationaux français, qui n'ont pas eu de temps de jeu ou très peu, effectuent des courses sous l'œil de Cyril Moine.

A quelques mètres de là, Benoît Badiashile vient de grimper dans la tribune officielle. Entre ses deux épaules, tout aussi large que son sourire, le défenseur monégasque enlace sa maman avant d'entendre et de saluer ses amis situés un peu plus haut.



Peu après sa première en équipe de France, le capitaine des Espoirs, a la mine satisfaite. Ce visage léger du joueur qui a pris du plaisir, c'est aussi celui de Youssouf Fofana, détendu et les yeux pétillants.



Jeudi soir face à l'Autriche (2-0), les deux joueurs de l'AS Monaco ont effectué leur première sélection au stade de France, donnant cette impression qu'il n'était pas des novices mais bien des joueurs avec une expérience internationale.

Deschamps a eu l’impression qu’ils n’étaient pas des novices

Au sein de l’arrière-garde, Benoit Badiashile a dégagé tout au long de la rencontre cette impression de sérénité : des passes vers l’avant, des prises de risques bien senties, du jeu long comme sur ce long ballon à destination de Giroud (7e). Mais aussi de belles interventions défensives, à l’image de cette course pour couper la route d’Onisiwo après un coup franc rapidement joué (45e).

Au total, Badiashile aura touché 105 ballons, réussi 92 passes sortant en tête dans ce domaine. S’il cherche un axe de progression, le natif de Limoges pour regarder sa ligne de statistiques dans les duels aériens : trois disputés, trois perdus.

Contre des Autrichiens inoffensifs, cette étonnante tranquillité était visiblement contagieuse. Et Youssouf Fofana l’a aussi étalée. Aidé par la présence d’Aurélien Tchouameni, son ancien partenaire sur le Rocher, le milieu de terrain originaire de Paris s’est montré intéressant tout au long de la rencontre.

Si ses prises de risque ont occasionné par moments du déchet (13 ballons perdus), le néo international ne s’est pas contenté de distribuer à sa droite ou à sa gauche. Du jeu vers l’avant, des combinaisons, il a même été tout proche de marquer avant le repos.

Validés par Mbappé

« Ils ont dégagé beaucoup de sérénité, de confiance. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience aujourd'hui et qui ont connu des débuts plus compliqués », expliquait Didier Deschamps après la rencontre confirmant qu’il n’avait pas l’impression d’avoir vu deux petits nouveaux.

Et eux, comment ont-ils vécu cette soirée ? « Je me suis senti vraiment à l’aise et mes partenaires m’ont tous mis en confiance. Avant le match, le coach aussi m’a dit de jouer comme j’ai l’habitude de faire », expliquait Benoît Badiashile, très vite interrogé sur la suite avec les hommes de DD. « La Coupe du monde, c’est dans un coin de ma tête, mais je suis vraiment concentré sur ce rassemblement. Ce qui devra arriver arrivera. »

Dans la zone mixte, Youssouf Fofana ne cachait pas son plaisir d’avoir retrouvé sa région. « Je me sentais un peu à domicile, J’ai été à l’aise aussi dans le sens où mes partenaires ont su m’aider aussi dans mon positionnement, avec le ballon. Globalement je me suis senti assez bien même si je pense que dans la zone de vérité, il y a deux ou trois ballons où je peux être beaucoup plus juste. Après, je suis un peu exigeant envers moi-même, donc je ne vous dirai jamais que j’ai fait un bon match (sourires). »

Désormais, les deux garçons attendent dimanche pour savoir s’ils démarreront une deuxième fois d’affilée mais savent déjà qu’ils ont marqué des points et même auprès des partenaires les plus influents. « C’est toujours difficile d’entrer dans le monde international, affirmait Kylian Mbappé. Maintenant, ils sont là, ils sont avec nous et on est très contents de les avoir. Ils peuvent compter sur nous car on est avec eux. »