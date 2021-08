Équipe de France : plus de peur que de mal pour N'Golo Kanté ?

Sorti à la pause lors du choc entre Liverpool et Chelsea, N'Golo Kanté souffre de la cheville. Mais les premiers examens se sont avérés rassurants.

La rentrée approche pour l'Équipe de France, avec la tenue de trois rencontres éliminatoires. Durant le mois de septembre, les Bleus se mesureront successivement à la Bosnie-Herzégovine (le 1er septembre), à l’Ukraine (le 4 septembre) et à la Finlande (le 7 septembre). Si Olivier Giroud, Champion du Monde avec les Bleus en 2018, est absent, son ancien partenaire à Chelsea en la personne de N'Golo Kanté a pour sa part été logiquement convoqué. Mais sera-t-il en mesure d'honorer sa convocation ?

Une sortie à la pause qui inquiète...

Depuis ce week-end, l'inquiétude était de mise, N'Golo Kanté ayant cédé sa place à la pause, samedi après-midi, à Anfield. Touché à la cheville, le Français n'avait pas été en mesure de terminer la rencontre au sommet entre Liverpool et Chelsea (1-1). Et son entraîneur Thomas Tuchel n'avait guère rassuré après la rencontre.





"Il est blessé, il a dû sortir. Il a raté le match d'Arsenal à cause d'une douleur à la cheville et d'un peu d'inflammation, rien de grave car il était de retour à l'entraînement et, comme vous avez pu le voir, il a commencé aujourd'hui (...) En gagnant le ballon, l'adversaire est tombé sur sa cheville, l'a encore tordue. Il a tout de suite eu la même douleur qu'avant le match d'Arsenal quand il l'a raté. Il manquait de force pour accélérer et nous avons dû l'enlever", avait ainsi regretté le technicien allemand.

​Nouvelles rassurantes pour le Français

Mais à en croire les informations de L'Equipe, les nouvelles sont rassurantes pour N'Golo Kanté. L'ancien du Stade Malherbe Caen a effectué des soins ces dernières heures et "les examens pratiqués n'ont pas révélé un caractère de gravité" selon le média français, qui précise qu'un nouveau point sera fait aujourd'hui en Équipe de France. Nul doute que Franck Le Gall, le médecin des Bleus, ne prendra aucun risque avec le milieu de terrain, si important dans le dispositif du sélectionneur Didier Deschamps.