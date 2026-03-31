Equipe de France, Philippe Diallo botte encore en touche pour le futur sélectionneur

Alors que la succession de Didier Deschamps anime les débats depuis plusieurs semaines, le dossier du futur sélectionneur des Bleus connaît un nouveau coup de frein. Après avoir laissé entendre qu’il détenait déjà l’identité du prochain technicien, Philippe Diallo a finalement décidé d’adopter une communication plus prudente. Une prise de position qui intervient à quelques mois de la Coupe du monde 2026, alors que les spéculations restent nombreuses autour de ce poste stratégique.

Le nom du futur sélectionneur des Bleus sera annoncé après le Mondial 2026

Interrogé sur ce sujet brûlant par RMC Sport, Philippe Diallo a clairement fermé la porte à toute nouvelle déclaration avant la fin de la compétition internationale. Le président de la Fédération française de football a expliqué : « Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur. J’ai tout dit. J’ai dit quelle serait la période. J’ai dit quel serait à peu près le profil. Maintenant, il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question ». Un revirement notable alors que Philippe Diallo avait précédemment laissé entendre que le nom du successeur de Didier Deschamps était déjà arrêté.

Ce changement de stratégie vise à apaiser un feuilleton médiatique devenu envahissant autour de l’équipe nationale. Alors que plusieurs noms circulent, dont celui de Zinedine Zidane, la Fédération préfère désormais temporiser pour ne pas perturber la préparation des Bleus.Dans ce contexte, Philippe Diallo entend maintenir le cap et repousser toute décision officielle à l’issue du Mondial 2026, laissant ainsi le suspense entier autour de l’avenir du banc tricolore.