Equipe de France - Pavard : "Je peux mourir pour Deschamps sur le terrain"

L'international tricolore s'est confié sur l'importance de Didier Deschamps dans son parcours avec les Bleus depuis 2018.

Benjamin Pavard doit beaucoup à Didier Deschamps, qui lui a permis d'intégrer l'équipe de France et d'être champion du monde en 2018, avant d'en faire un habitué de la sélection.

"Avec Deschamps, on est proches"

Une relation profonde entre les deux hommes sur laquelle le joueur du Bayern Munich s'est confié dans un entretien accordé à Téléfoot, ce dimanche.

"On est proches. S'il y a quelque chose à me dire, il va me le dire. C'est quelqu'un qui est vraiment très proche de ses joueurs, qui blague, qui charrie beaucoup", assure l'ancien lillois.

"Il est venu regarder les matchs, quand je jouais à Stuttgart, que personne ne regardait. J'ai vraiment une très bonne affinité avec le coach. Je lui dois beaucoup. Je peux mourir pour lui sur le terrain."

"Si je suis champion du monde, je me fais une teinture"

Touché avec le Bayern cette semaine en Ligue des champions, Pavard ne sera pas du dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde, à partir de lundi.

Les Tricolores défieront l'Autriche et le Danemark pour leurs deux dernières rencontres avant le Mondial, dans deux mois au Qatar.

Un tournoi lors duquel ils défendront leur titre glané en Russie. "Si je suis champion du monde, je me fais une teinture comme Olivier Giroud. Tu pourras même me la faire si tu veux”, a même promis Pavard.