Equipe de France : Pavard avoue avoir été "dépressif" pendant le confinement

L'international tricolore a vécu une période très difficile pendant le confinement en Allemagne.

L'année 2020 a été difficile pour beaucoup de monde, la faute notamment au Covid-19 et à la période de confinement qui a concerné une large partie du globe.

"Se retrouver seul dans un autre pays, je n'étais pas bien"

Seul en Allemagne à cette période, Benjamin Pavard a mal vécu ce moment, avouant à plusieurs reprises depuis avoir traversé une passe compliquée.

"C’était difficile pour tout le monde, pour moi aussi, reconnaît-il ce dimanche dans Le Parisien. Se retrouver seul, dans un autre pays que le mien, je n’étais vraiment pas bien.

"Dans ma tête ça n’allait pas. Au début, tu te dis que c’est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l’entraînement et que tu n’as pas la banane, il faut réagir."

"Je suis humain comme tout le monde"

Une situation face à laquelle son statut de joueur de football professionnel n'a pas aidé.

"Je suis humain comme tout le monde, déroule encore le Bavarois. Et même si j’ai une super belle maison avec une salle de musculation, j’avais besoin de contact avec les autres.

"Je me levais, je n’avais pas d’appétit. J’essayais bien de m’occuper, de faire la cuisine, regarder des séries. Mais Netflix ça va deux minutes… Je n’aime pas le mot dépressif, mais c’était le cas ! J’ai masqué devant les autres et aujourd’hui je me sens beaucoup mieux."

Une période désormais derrière lui. "Je suis ressorti grandi en tant qu’homme de tout ça, ça m’a changé. J’ai été livré à moi-même comme beaucoup de joueurs de foot et il a fallu bien s’entourer pour relever la tête. J’ai fait rejaillir des moments durs."