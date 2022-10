Equipe de France : Paul Pogba vise un retour rapide avec la Juventus et les Bleus

Le milieu de terrain de la Juventus se dit prêt à revenir très fort après sa blessure, avec l'espoir d'être de l'aventure au Qatar avec les Bleus.

L'international français est revenu à Turin au cours de l'été après avoir atteint la fin de son contrat à Manchester United et s'être libéré.

Il s'est malheureusement blessé au genou quelques semaines après avoir rejoint les Bianconeri, ce qui a mis en péril sa place dans les plans de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022, mais le joueur de 29 ans affirme qu'il est prêt à rejouer pour son club et son pays.

Pogba a déclaré au magazine GQ : "J'aime relever les défis du football et de la vie, bons ou mauvais, avec positivité et toujours avec le sourire. Mon amour du football et mon désir de rejouer sont comme un ressort, pour me pousser chaque jour à travailler dur afin de pouvoir revenir bientôt."

Pogba n'a pas encore fait ses débuts en compétition avec la Juventus, une blessure contractée en pré-saison l'empêchant de jouer un rôle dans une campagne qui pose de sérieuses questions à Massimiliano Allegri alors que son équipe peine à trouver la forme.

L'heure est venue pour Pogba de retrouver sa forme et son efficacité avant la phase finale de la Coupe du monde au Qatar. La liste de l'équipe de France sera annoncée le 9 novembre prochain, avant d'entamer la défense du plus grand trophée du football contre l'Australie le 22 novembre.