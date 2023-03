L'équipe de France, leur papa Lilian : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Marcus et Képhren Thuram

Ce mercredi, Marcus et Képhren Thuram se sont exprimés conjointement sur leur fratrie, leur père Lilian et sur l'équipe de France.

Pour la première fois dans leur carrière internationale, Marcus et Képhren Thuram ont répondu conjointement aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse avant le match des Bleus contre les Pays-Bas programmés ce vendredi 24 mars 2023 (au stade de France). Et voici ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse.

Sur la vidéo de leur papa avant le début du rassemblement

Képhren Thuram : « N'importe quelle papa aurait fait une petite vidéo avant de laisser partir ces enfants à Clairefontaine. C'était une manière pour lui d'avoir un petit souvenir dans la poche. »

Marcus Thuram : « C'était important pour nous trois et c'était une immense fierté pour lui. Je pense qu'il a voulu garder un souvenir. »

Sur la sélection de Képhren

M. T : « J'ai appris sa sélection en même temps que lui. Je l'ai appelé immédiatement. C'était une très grande fierté et je pense que j'étais plus content que lors de ma première sélection. Képhren, c'est quelqu'un de très sérieux, qui travaille énormément qui sait ce qu'il veut. Et il m'impressionne à chaque match parce qu'il progresse à chaque match et il va encore progresser. »

Sur le fait d'avoir rêvé de jouer ensemble en équipe de France

K. T. : « Franchement, je ne pense qu'on l'a un jour évoqué mais ça a toujours été un rêve de venir avec mon frère à Clairefontaine, de jouer avec lui que ce soit dans notre jardin ou au plus haut niveau. Aujourd'hui, cela se réalise donc c'est quelque chose d'exceptionnel et je suis très content d'être avec lui. »

M. T. : « Pour ma part je l'avais imaginé mais lui il manque d'imagination (rires). Depuis tout petit j'avais imaginé jouer en équipe de France avec mon petit-frère. On est passés par l'INF Clairefontaine, tous les deux aussi et quand j'y suis rentré, je pense que sa seule envie était d'y entrer aussi. Et quand j'ai fait ma première sélection, sa première envie c'était de venir en équipe de France, il a travaillé pour ça et maintenant on est tous les deux ici et c'est une immense fierté. »

Une concurrence entre eux ?

M. T. : « T'inquiète (en direction de son frère Khéphren pour lui dire de le laisser répondre à la question). Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père ou moi et Képhren. Peut-être que lui il a une petite concurrence avec moi, vu que c'est le plus petit (rires) mais c'est normal vu qu'il est le plus jeune, il veut rattraper son grand-frère. On plaisante de temps en temps quand il marque ou quand je ne marque pas. Ce qui arrive très rarement car c'est plutôt moi qui marque (rires). Tout ce qu'il fait, je le regarde avec des grands yeux d'amour. »

Lilian Thuram, un papa présent dans votre carrière ?

M. T. : « Il a la place d'un papa. Evidemment, il s'y connaît un tout petit peu. C'est vrai que ces paroles ont un poids et une valeur très importante à mes yeux. On discute quotidiennement de ce que je fais sur le terrain et en dehors. On a de très riches discussions sur la vie de tous les jours donc je suis très content d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés, c'est une chance incroyable. Et sur les choix à venir, il aura une place majeure.

Sur le fait de jouer ensemble dans un même club dès l'été prochain

M. T. : On a tous les deux des carrières différentes. S'il s'avère un jour qu'on doit jouer en club ensemble ce sera avec plaisir mais ce n'est pas une obsession non plus. Je pense que Képhren prendra ses décisions concernant sa carrière et moi je prendrai les miennes. Si ce sont les mêmes, tant mieux.

