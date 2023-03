Équipe de France : Olivier Giroud, la grande annonce pour 2024 !

Son avenir international reste en suspens après la Coupe du monde, mais Olivier Giroud a confirmé son envie de jouer l’Euro 2024.

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema, pour d’autres raisons, ont tous annoncé la fin de leur histoire avec l’équipe de France. Olivier Giroud a fait un autre choix, lui qui ambitionne de disputer l’Euro 2024, comme il l’a confié à RTL.

Un rôle de grand frère pour lui

"J’ai encore la motivation et la détermination pour apporter ma pierre à l’édifice et essayer d’être une sorte de grand frère pour toute cette génération et la nouvelle qui arrive, a expliqué le buteur. Je suis encore là, à la disposition du sélectionneur pour essayer de rendre fiers les Français et prendre un maximum de plaisir."

"L’Euro 2024 est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer d’être en bonne forme, surtout être compétitif pour être appelé. Bien sûr, j’ai l’ambition d’aller jusque-là si je continue avec l’équipe de France", a poursuivi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53 buts), qui va tenter d’étirer son record au maximum avant d’être dépassé par Kylian Mbappé (36 buts) lors des prochaines années.

Giroud présent en avril ?

Mais avant de penser aux Bleus, Giroud va devoir se concentrer à nouveau sur le Milan, avec qui il n’a marqué que 2 buts sur ses 13 dernières sorties. Pour rappel, la prochaine liste de Didier Deschamps sera révélée ce mois-ci avant les matchs amicaux face à la Colombie (7 avril) et au Canada (11 avril).