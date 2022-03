Equipe de France : Nkunku, Clauss, Areola... Deschamps sûr de ses choix

En 2021, l'Equipe de France s'était hissée au sommet de l'Europe en remportant la Ligue des Nations. En 2022, les Bleus démarrent leur campagne par deux matches amicaux. D'abord contre la Côte d'Ivoire (25 mars, à Marseille), puis face à l'Afrique du Sud (29 mars, à Lille).

À quelques jours de ces deux rendez-vous, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués, au siège de la Fédération Française de Football. Une liste qui comprend notamment deux nouveaux appelés : Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Jonathan Clauss (RC Lens), respectivement milieu de terrain offensif et latéral droit.

Des matches amicaux pour mieux les apprécier

Christopher Nkunku et Jonathan Clauss enfin appelés, mais pourquoi ce timing ? Le sélectionneur des Bleus s'est justifié et a expliqué dans quels rôles il souhaite utiliser ces deux nouveaux venus. "Ce sont deux joueurs performants avec leurs clubs, je considère que c'était le moment de les voir avec nous pour avoir des réponses par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l'avenir", a d'abord confié le sélectionneur.



"Nkunku ? Il a beaucoup de liberté, il est plus proche du but, ça l'amène à être décisif. Avec nous, son utilisation sera dans ce secteur-là", a ensuite fait savoir le technicien tricolore, qui devrait donc utiliser l'ancien du Paris Saint-Germain en doublure d'Antoine Griezmann.

Areola préféré à Lafont, le choix de la continuité

Autre présence qui peut interpeller, celle d'Alphonse Areola au poste de gardien de but. Le portier de West Ham, qui ne joue presque plus avec les Hammers, sera troisième dans la hiérarchie derrière Hugo Lloris et Mike Mignan. Un rôle qui aurait pu revenir à Alban Lafont, en grande progression du côté du FC Nantes. Didier Deschamps veut privilégier le vécu.

"Alban fait une bien meilleure saison. On le suit, il progresse. Alphonse a déjà un vécu avec nous et il a le temps de jeu, même en baisse, qui lui permet de maintenir son niveau de performance. Mais ça fait partie des discussions que j’ai avec mon staff", a déclaré l'ancien champion du Monde 1998, encore et toujours fidèle à son habituelle ligne directrice. Un discours qui pourrait faire grincer quelques dents, notamment celles de Léo Dubois...