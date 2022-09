Equipe de France : Nike dévoile les maillots des Bleus pour le Mondial

La marque à la virgule a dévoilé ce jeudi les deux tuniques que porteront les joueurs de l'équipe de France lors du Mondial au Qatar.

Les supporters de l'équipe de France connaissent désormais les maillots que porteront les tricolores lors des prochains mois, et notamment lors du Mondial au Qatar.

Un maillot domicile classique, un extérieur plus original

Nike a en effet dévoilé les deux tuniques, domicile et extérieur, ce jeudi. Pour la première, un bleu classique et très épuré, traditionnel de l'équipe de France.

Pour la seconde, du blanc, mais avec une multitude de motifs représentant des monuments français, à l'image de l'Arc de Triomphe.

"La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix", précise Nike dans son communiqué.

"Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés."

"Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine."

Une tunique inaugurée contre l'Autriche

Ce jeudi, Didier Deschamps doit communiquer sa liste de joueurs pour les deux dernières rencontres de Ligue des nations, face à l'Autriche puis au Danemark.

Ce nouveau maillot sera d'ailleurs porté pour la première fois le 22 septembre au stade de France, face aux Autrichiens.

Les deux tuniques habilleront ensuite les Bleus lors de la Coupe du Monde, puis jusqu'en 2023.