Equipe de France, Moussa Diaby veut "prendre exemple sur Mbappé"

Nouvel appelé chez les Bleus par Didier Deschamps, Diaby savoure son ascension et va prendre conseil auprès de Mbappé pour s’intégrer.

Comme bon nombre d’anciens Titi parisiens, Moussa Diaby a fait le choix de l’exil pour décoller au plus haut niveau. Ayant eu sa chance au PSG, l’ailier français a malgré tout préféré quitter le cocon parisien et rejoindre la Bundesliga pour parfaire son apprentissage.

A l’image d’un Kingsley Coman, bien lui en a pris. Trois ans après son arrivée au Bayer Leverkusen, Diaby a été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus de septembre, preuve que sa décision a été la bonne.

"Je ne sais pas si en restant au PSG j'aurais été appelé en équipe de France. Mais si j'étais resté et que j'avais joué comme je le fais à Leverkusen, j'aurais été appelé."

Avec Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Théo Hernandez, Moussa Diaby fait donc partie des quatre petits nouveaux. Présent en conférence de presse ce lundi, l’ancien Parisien, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, savoure cette ascension.

"J'ai côtoyé quelques joueurs qui sont dans le groupe, c'est plus facile pour s’intégrer, avoue-t-il. Pour le moment, ça se passe bien. On a passé de bons moments ensemble, on m'a expliqué comment me comporter pour bien être à l’aise."

Diaby : "J’ai beaucoup appris au Bayer"

A 22 ans, Moussa Diaby a pu engranger de l’expérience en Bundesliga. Au sein d’un club comme le Bayer Leverkusen qui fait confiance aux jeunes, il a participé à la Ligue des Champions et pu se frotter aux cadors allemands que sont le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund.

L'article continue ci-dessous

A son avantage outre-Rhin (20 buts et 24 passes en 86 matches), l’ancien international Espoir vient pour apprendre mais aussi montrer qu’il a le niveau pour s’inscrire dans la durée dans un groupe qui compte de nombreux champions du monde dont Kylian Mbappé qu’il a côtoyé au PSG.

"J'ai joué avec Kylian au PSG, c'est un joueur extraordinaire. Je dois prendre exemple sur lui, lui demandé quelques conseils, ce n'est plus un jeune joueur. En lui demandant quelques conseils, tout devrait bien se passer pour moi (sourire)."

"Je ne sais pas si je vais avoir du temps de jeu, c'est le coach qui en décidera. Mais je me tiens prêt, j'ai travaillé pour ça. Je vais rester concentrer."