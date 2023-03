Equipe de France : Moussa Diaby de retour, Brice Samba et Wesley Fofana appelés ?

Didier Deschamps devrait annoncer une liste composée très largement de Mondialistes avec quelques nouveautés.

Revoilà les Bleus ! Trois mois après la finale perdue face à l'Argentine dans un scénario fou (3-3, 4 t.a.b à 2), Didier Deschamps va annoncer ce jeudi la liste des internationaux qui composeront sa sélection, pour les deux matches face aux Pays-Bas (le 24 mars) et à l'Irlande (le 27 mars).

Pour ces deux rencontres qui actent le début des éliminatoires de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, le sélectionneur devrait rappeler une très large majorité de mondialistes dans une liste qui pourrait être élargie à 24 noms. Mais les retraites annoncées de Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema libèrent quelques places.

Chez les gardiens, plusieurs profils sont observés pour remplacer les désormais anciens internationaux. Alban Lafont était en concurrence avec Brice Samba qui devrait finalement être l'heureux élu après son bon début de saison avec le RC Lens. Observé, Illan Meslier va rester avec les Espoirs à la demande de Sylvain Ripoll dans l'optique de préparer l'Euro. Une arrivée dans le groupe France ne pourra être envisagée qu'après cette échéance.

En défense, plusieurs profils ont été observés. En manque de temps de jeu depuis un mois, Mohamed Simakan ne sera pas dans la liste. Le staff des Bleus a été attentif aux performances de Jean-Clair Todibo (Nice) et Wesley Fofana (Chelsea), qui a de bonnes chances de figurer dans la liste comme révélé par RMC Sports et que nous sommes en mesure de confirmer. La piste menant à Pierre Kalulu, titulaire indiscutable au Milan AC est aussi une option étudiée.

Camavinga à gauche ?

Toujours en défense, la possibilité de voir Eduardo Camavinga comme latéral gauche existe. L'ancien rennais qui a dépanné à ce poste durant le Mondial poursuit en club alors que Ferland Mendy revient de blessure et figure dans le groupe qui accueille Liverpool ce mercredi soir.

Au milieu, pas de révolution. Tchouaméni, Fofana, Rabiot, Veretout devraient être de la partie. Un doute entoure le cas de Mattéo Guendouzi, pas titulaire contre Strasbourg (2-2, le 12 mars) et Toulouse (2-0, le 19 février), le milieu de terrain marseillais a été sorti à la mi-temps des succès face à Rennes (1-0, le 5 mars) et Clermont (2-0, le 11 février). Si surprise il y a, elle pourrait venir aussi de l'OM où Valentin Rongier, qui dépanne à tous les postes, est observé et cette fois pré-convoqué.

En attaque, Deschamps devrait repartir avec Mbappé, Giroud, Griezmann, Marcus Thuram, Kolo Muani et Coman. L'absence d'Ousmane Dembélé, touché à un muscle ischio-jambier, devrait profiter à Moussa Diaby qui a marqué 11 buts avec Leverkusen cette saison.