Equipe de France - Mikaël Silvestre : "Je m'attends à ce que Saliba soit sélectionné pour la Coupe du monde"

Pour Mikaël Silvestre, William Saliba, qui brille à Arsenal après avoir effectué une bonne saison à l'OM, mérite d'aller au Mondial avec les Bleus.

Ancien joueur d'Arsenal et de l'équipe de France (40 sélections, 2 buts entre 2001 et 2006), Mikaël Silvestre a accordé une interview à Betting Expert et estime que William Saliba, auteur d'un très bon début de saison avec les Gunners a de grandes chances d'être retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Je pense que ses chances d'y être sont très élevées. Saliba a bien progressé à l'OM la saison dernière et maintenant, il montre maintenant tout son potentiel. Il ne sera peut-être pas titulaire avec les Bleus mais je m'attends à ce qu'il soit sélectionné pour la Coupe du monde », a confié Silvestre à Betting Expert.

William Saliba (21 ans) a fait ses débuts en équipe de France le 25 mars 2022 contre la Côte d'ivoire. Il compte aujourd'hui cinq sélections (trois fois titulaire) et a systématiquement été convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps depuis sa première cape.

Avant la Coupe du monde, la France jouera seulement deux matches, les 22 et 25 septembre contre l'Autriche et le Danemark. Didier Deschamps annoncera sa liste le 15 septembre et elle sera une première indication sur la future liste des Bleus pour le Mondial au Qatar.