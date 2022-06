Equipe de France – Micoud réclame la présence de Giroud à la Coupe du monde 2022

Johan Micoud estime qu'Olivier Giroud doit faire partie de la liste des 23 pour le Mondial au Qatar, même en tant que remplaçant.

Ancien joueur de l'équipe de France (17 sélections et 1 but entre 1999 et 2004, vainqueur de l'Euro 2000), Johan Micoud est désormais consultant.

Celui qui a fait les beaux jours du Werber de Brême en Bundesliga pendant quatre saisons, de 2002 à 2006 (avec à la clé le doublé Coupe-Championnat en 2004), a accordé ce vendredi 17 juin une longue interview à nos confrères allemands de Wettbasis.

L'article continue ci-dessous

Micoud est revenu sur les récents déboires de la France lors de la Ligue des nations (aucune victoire en quatre matches, un jeu brouillon). Pour lui, le renouveau des Bleus passe par un retour d'Olivier Giroud en équipe de France : « Giroud a toujours été à la hauteur des attentes en sélection. Il marque sans arrêt, ce serait logique qu'il soit dans la liste des 23 pour la Coupe du monde. Il peut facilement s'intégrer dans le groupe et en tant que remplaçant, il serait une arme redoutable. »

Lors de son entretien à Wettbasis, Micoud est également revenu sur les situations de Lloris, Varane, Pogba et Griezmann qui sont moins performants avec les Bleus ces derniers mois. Il n'imagine pas un seul instant Didier Deschamps se priver de tels joueurs dans sa liste des 23 : « J'ai beaucoup de mal à l'envisager. Didier est principalement réputé pour son pragmatisme. Je ne le vois pas changer ses plans. Après, personne ne s'attendait à ce qu'il joue avec une défense à trois... »