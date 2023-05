Equipe de France : Mendy, Camavinga, Tchouaméni, mercato... ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps

Avant les matchs face à Gibraltar et la Grèce, le sélectionneur a rappelé un groupe quasiment identique à celui de mars même si Mendy est de retour.

Eduardo Camavinga appelé comme… milieu

« Pour ce rassemblement, c’est Camavinga qui est monté au milieu. Je n'ai pas voulu avoir un groupe plus élargi pour mettre des joueurs en tribunes. J'ai pratiquement trois options à chaque poste. Pour être tranquille parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça fait partie des critères aussi. Eduardo a cette capacité, il est très bon au milieu et il l'a été en arrière gauche. »

Ferland Mendy de retour en Bleu



« Pour Ferland Mendy, lors du dernier rassemblement de mars il était blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu'il peut jouer aussi à droite, même s'il est arrière gauche. Il n'est pas au top de sa forme mais ça n'enlève rien à ses qualités. »

Alexandre Lacazette, le deuxième meilleur buteur de L1 (27 réalisations), peut-il revenir en Bleu ?

« Tant mieux pour lui s'il a marqué autant de buts. Il joue plus que la saison dernière. Il a toujours eu cette qualité de buteur. Il y a beaucoup de concurrence au poste aussi. Je ne vais pas en mettre trois ou quatre au même poste. On continue de le suivre. Chaque poste est doublé. Aujourd'hui, Kolo Muani et Giroud sont les deux qui occupent ce poste-là. »

Les rassemblements du mois de juin toujours compliqués…

« Quand on jouera Gibraltar, il y aura déjà trois semaines sans match. Pour récupérer, il faut souffler, mais pas trop non plus. On fait en sorte d'avoir une photographie précise de la saison de chaque joueur. Il y a une grande disparité au niveau des temps de jeu. Il y a les blessures, la valeur du joueur aussi. Les premières séances seront importantes par rapport à ce qui nous attend pour mettre tout le monde en forme. »

Thuram avec les Espoirs ?

« On échange beaucoup avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Quand il y a une compétition comme ça, c'est normal qu'il puisse avoir la meilleure équipe. Khephren est venu avec nous lors du dernier rassemblement. »

Deschamps à l’écoute de ses joueurs sur leur choix d’avenir

« Ça peut arriver de discuter des choix de carrière des joueurs. Ils ont suffisamment de conseillers mais je peux leur donner mon avis. Je suis bien sûr ouvert à ce sujet-là dans mes discussions avec les joueurs. »

Robin Le Normand potentiellement sélectionnable par l’Espagne

« C'est sa liberté. Il y a des démarches effectuées par la fédération espagnole. Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un bon moment. Il n'est pas dans un club où vous le regardez souvent et ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être présent médiatiquement. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C'est son choix, je lui souhaite le meilleur avec l’Espagne. »

Le statut d’Aurélien Tchouaméni en club est fragilisé, est-ce le cas en équipe de France ?



« Avec un temps de jeu qui s'est réduit, ce n'est pas une situation dans laquelle il peut complètement s'épanouir, même s'il est au Real Madrid. Aurélien reste un joueur de haut niveau, même s'il n'est pas au meilleur de ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas parti au Real pour ne pas jouer les plus gros matchs, mais il y a du monde. Je sais ce qu'il est capable de faire. Psychologiquement, ce n'est pas la meilleure saison de sa jeune carrière. »