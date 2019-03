Equipe de France : Martial forfait, Lemar appelé

Anthony Martial a dû déclarer forfait pour les deux matches de l'équipe de France contre la Moldavie et l'Islande. Il est remplacé par Thomas Lemar.

C'est un coup dur pour Anthony Martial. Alors qu'il avait été rappelé par Didier Deschamps pour participer aux deux premiers matches éliminatoires pour l' contre la Moldavie (22 mars) et l' (25 mars), il a été contraint de déclarer forfait. Touché à un genou, l'attaquant de avait pourtant fait son retour en rentrant en jeu à le week-end dernier, lui qui était absent depuis le match aller contre le PSG, le 12 février dernier (0-2).

Anthony Martial n'avait plus été appelé en Bleu depuis un an et sa dernière sélection remonte à un match de préparation au Mondial contre la (3-1), le 27 mars 2018. De retour à un très bon niveau en club sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, il devra donc encore patienter pour goûter à nouveau à l'équipe de . Sélectionné pour la première fois en septembre 2015 pour une première sélection au , Martial a désormais porté le maillot frappé du coq à 18 reprises pour un but inscrit, contre l' le 1er septembre 2016.

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de rappler Thomas Lemar. Alors qu'il faisait partie du groupe en Russie, l'ancien monégasque ne faisait pas partie de la liste initiale, lui a vit une première saison mitigée du côté de l' . Thomas Lemar compte 14 sélections et trois buts en Bleus, dont un doublé contre les en match de qualification pour le Mondial le 31 août 2017.

L'équipe de France s'apprête à lancer sa campagne de matches éliminatoires pour l'Euro 2020. Placée dans le groupe H en compagnie de l'Islande, de la , de la Moldavie, d'Andorre et de l'Albanie, elle devra terminer dans les deux premiers de ce groupe pour participer à la compétition à la fin de la saison prochaine.

