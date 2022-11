Equipe de France : Mandanda dans la liste de Deschamps pour la Coupe du monde 2022 ? La réponse du gardien rennais

Steve Mandanda sera-t-il sélectionné pour le Mondial au Qatar ? Le gardien s'est exprimé sur le sujet après Lille-Rennes.

Champion du monde avec l'équipe de France en 2018 (il avait joué un match contre le Danemark lors de la phase de groupes), Steve Mandanda sera-t-il sélectionné pour la Coupe du monde 2022 ?

« Je me sens très bien »

Le gardien de but du Stade Rennais a été interrogé par Philippe Carayon, après la rencontre entre le LOSC et les Bretons à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1, pour savoir ce qu'il ferait le mercredi 9 novembre, à 20h00, jour de l'annonce de la liste des 23 (ou des 26) de Didier Deschamps.

« On va regarder la télé tranquille, tranquille. On sait que la liste est à 20h00 mais honnêtement on verra bien, je ne sais pas du tout. Même si je le savais, je dirais la même chose. Et je ne sais pas », a répondu le gardien.

« Je me sens très bien mais je n'en sais rien », a ajouté l'ancien portier de l'OM.

Philippe Carayon a insisté, demandant à Steve Mandanda s'il pouvait être sélectionné dans un rôle de doublure d'Hugo Lloris, l'inamovible titulaire des Bleus ? : « C'est pareil, je n'en sais rien, faudra demander au coach. J'espère y être c'est tout ce que je peux dire », a réagi Mandanda avec un large sourire.

Mandanda, un gardien expérimenté et champion du monde

Le gardien français, âgé de 37 ans, a fait ses débuts en équipe de France en 2008 et compte 38 sélections.

S'il avait perdu sa place de n°2 après l'Euro 2021 et n'avait pas été convoqué pour la Ligue des nations remportée par les Bleus, il a fait son retour en septembre 2022 pour un match contre le Danemark après plusieurs forfaits (Lloris et Maignan).

Avec le probable forfait de Mike Maignan pour le Mondial, Mandanda sera en concurrence avec Alban Lafont et Alphonse Areola pour les postes de n°2 et n°3.

Si sa dernière sélection remonte au 11 novembre 2020, contre la Finlande, Mandanda peut faire prévaloir son expérience pour convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar.

Mandanda a également pris part deux fois à la Coupe du monde (en 2010 et 2018) manquant l'édition 2014 en raison d'une blessure. Il était également dans le groupe des Bleus pour l'Euro en 2008, 2012, 2016 et 2021.

A LIRE - DIFFUSION TV, LIVE STREAMING, NOMBRE DE JOUEURS SÉLECTIONNÉS : TOUTES LES INFOS SUR LA LISTE DE DIDIER DESCHAMPS