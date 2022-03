Equipe de France : Maignan sera titulaire, incertitude autour de Tchouameni et Pogba

Impressionnant contre la Côte d'Ivoire samedi soir à Marseille, Aurélien Tchouameni pourrait passer son tour pour la rencontre amicale de mardi contre l'Afrique du Sud. En effet, le milieu monégasque a ressenti des symptômes fiévreux dimanche soir et il devrait s'entraîner à part à la veille de la rencontre.





Paul Pogba ne participera pas non plus à l'entraînement. Touché au pied gauche après le match au Vélodrome, le milieu de Manchester United pourrait ne pas démarrer contre les Sud-Africains. Comme pour Tchouameni, un point sera fait dans la matinée de mardi pour valider ou non sa présence.





En conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé que Mike Maignan connaîtra sa deuxième sélection contre l'Afrique du Sud. En l'absence de Hugo Lloris, c'est Raphaël Varane qui prendra le brassard. Malgré un coup reçu samedi soir, il s'est dit à 100% pour la rencontre qui se déroule tout près de sa ville natale.