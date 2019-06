Equipe de France - Macron rend hommage aux Bleus

Emmanuel Macron a rendu hommage aux Bleus champions du monde ce mardi avant de leur remettre la Légion d'honneur pour leur sacre en Russie.

Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur aux joueurs de l'équipe de sacrés champions du monde en l'été dernier, qui étaient invités à l'Elysée pour l'occasion. L'occasion pour le président de la République de rendre hommage aux joueurs et de saluer l'état d'esprit de l'ensemble de l'équipe tout au long de la compétition, décisif pour remporter "la plus haute distinction collective internationale, le plus beau des trophées".

"Ce titre consacre un état d'esprit fondé sur la résilience, l'humilité, la rigueur, le don de soi. Cette immense victoire s'est dessinée il y a longtemps, en pleine reconstruction. Je veux remercier chacun pour tout le travail fait pendant toutes ces années, a déclaré le président. Vous l'avez parce que vous avez fait votres certaines valeurs : la solidarité, la fraternité, l'amitié, la complémentarité. Des valeurs portées si haut comme un condensé de nos idéaux de société."

Le président s'est notamment replongé dans l'ivresse qui a saisi le pays à chaque prestation des hommes de Didier Deschamps, repassant chaque match un par un, et notamment la finale, le 15 juillet dernier au stade Loujniki de Moscou. "Un léger parfum d'été 98 flottait sur cette finale. Le pays tout entier était tourné vers vous à 3000 km. Le pays est alors à l'unisson et vous attend", a-t-il déclaré.

Le locataire de l'Elysée a ensuite souligné la jeunesse de l'équipe, dont la moyenne d'âge dépassait à peine les 25 ans : "Vous avez su faire confiance à la jeunesse, cette équipe est la seconde plus jeune de l'histoire à remporter la coupe du monde derrière le de Pelé en 1970, ce qui n'est pas un drame."

Enfin, Emmanuel Macron a salué chaque joueur un par un, ayant un mot sur les prestations et l'implication de chaque joueur tout au long du tournoi et pour certains depuis de longues années en équipe nationale. Avant de conclure : "Vous avez rendu fiers vos familles, chacun de ces clubs qui vous ont vu naître et tout un pays parce que vous avez gagné ensemble et porté ces valeurs. Vous avez marié l'excellence individuelle avec le sens irréprochable du collectif. Ce furent ces valeurs-là les votres et ce sont celles par lesquelles on peut faire de grandes choses."

"Vous avez été la France dans la fierté de son drapeau, de son hymne et de ses valeurs. Vous l'avez portée avec vos mots et c'est la plus belle leçon d'éducation civique que l'on puisse donner. Maintenant cette récompense que je suis fier de vous remettre, elle vous oblige à l'exemplarité tout au long de votre carrière."